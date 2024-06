Kiegyenlített mezőnyt hozott az idei a vármegye II-ben. A Jászapáti VSE megvédte címét az osztályban, és ezzel feljutott a vármegye I-be a második végző Tiszaszentimre KSE csapatával karöltve. Értékelőnkben egyesével elemeztük a vármegyei másodosztály együtteseinek teljesítményét.

Féltávnál még a csíkos mezes Besenyszögi SE vezette a bajnokságot, a kék mezes Jászapáti VSE viszont előzött és megnyerte a vármegye II.-t

Fotó: Nagy Balázs



1. hely: Jászapáti VSE

A tavalyi vármegye II.-es idény bajnoka, a Jászapáti nem vállalta a feljutást, mondván, még nem állnak készen a magasabb osztályra. Idén hasonlóan egy fiatal csapattal vágtak neki a jászságiak a szezonnak, de már a bajnokság kezdetén is látszott, hogy idén is esélyesek az aranyéremre. Fél távnál pedig csak a második helyen álltak Menyhárt Dánielék a Besenyszög mögött, tavaszra viszont átvették a vezetést, és habár voltak rövidzárlatok (egymásutánban két vereség az Abádszalók ellen 2–1, illetve a Jászalsószentgyörggyel szemben 3–1), így is akkora előnyt kidolgoztak, hogy három fordulóval a vége előtt már matematikailag is biztos volt a bajnoki címük, köszönhetően annak is, hogy a liga legjobb védelme az övék volt, 29 bekapott góljuk a legkevesebb a mezőnyben.

2. hely: Tiszaszentimre KSE

Első öt meccséből hármat is elvesztett a szezon kezdetén a Tiszaszentimre, ráadásul a második körben 7–0-ra kapott ki a Fegyvernektől. Majd a következő kilenc mérkőzésből nyolcat is megnyertek a szentimreiek, csak a Besenyszögtől kaptak ki (3–2), melynek köszönhetően a dobogó legalsó fokán teleltek. Pozíciójukat pedig annak ellenére is megtartották – sőt, javítottak is rajta –, hogy a második félév némileg gyengébbre sikerült, mint az első (ősszel tizennégy meccsből tízet nyertek meg, tavasszal tizenhatból kilencet). Ez pedig így is elég volt az ezüstéremre, ami azt jelenti, hogy Szoboszlai Zsolt csapata a következő szezont a vármegye I.-ben folytathatja.

3. hely: Abádszalók SE

Nagyon fejlődött az Abádszalók az utóbbi évhez képest. A tavalyi alsóház után idén ősszel már dobogóaspiránsként várta a tavaszt. A második félévben a szalókiak meccseik kétharmadát megnyerték, köztük a Jászapátit (2–1) és a Tiszaszentimrét (2–0) is legyőzték. A fiatal kerettel rendelkező Tisza-tó-parti gárda bronzéremmel zárta a szezont, ami feljutást így nem jelent, de a következő szezonban akár merészebb álmokat is szövögethetnek Lajos Tiborék.