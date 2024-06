Labdarúgás 1 órája

Az alapokat lerakták Karcagon, bíznak a sikeres folytatásban

Az előző szezonban újoncként debütáló Karcag idei szereplése több szempontból is azonosságot mutat a tavaly látottakkal. Akkor és most is a középmezőnyben végzett a csapat, kissé lemaradva az élbolytól. A különbség annyi, hogy míg a korábbi bajnoki évad első félévében a dobogót is ostromló gárda végül hetedik lett, ezúttal viszont a tavasz sikerült jobban Varga Attila vezetőedző együttesének, a nyolcadik helyen befejezve a bajnokságot. A következő szezontól birtokba vehetik új stadionjukat, ez pedig még jobb teljesítményre sarkallhatja majd a játékosokat.

Jegesi László

Varga Attila a nyolcadik fordulótól irányította a Karcagi SE-t, a hat kör után távozó Csillag László megüresedett helyét vette át a kispadon. A szakembert a szezon értékelésére kértük, először pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen célok fogalmazódtak meg érkezésekor. A Karcagi SE tavaszi teljesítménye jó kiindulási alap lehet a következő szezonra

Fotó: MW Archív – Az elsődleges feladat az volt, hogy minél hamarabb egy fegyelmezett, egységes, tudatosan játszó csapatot építsek, de ehhez szemléletet kellett váltani. Nehéz időszakban vettem át az együttest, szakmai téren is sok feladat adódott. Rengeteg rossz, amatőr szokást nyesegettünk le, profibb mentalitásra volt szükség, amely által lehetett fejlődni és előrébb lépni. A terveim között szerepelt, és a mai napig azért dolgozom, hogy a karcagi klubot visszategyük a futball térképére. – Mi valósult meg ezekből a téli szünetig, kellett-e még változtatni a tavaszi szezon előtt? – A csapat összetétele messze nem volt ideális, ennek ellenére a korábbi hét ponthoz még sikerült tizennyolcat szereznünk ősszel. Érzékelhető volt a változás a hozzáállás tekintetében, ezért is sikerült feljebb lépni a tabellán. Tisztában voltunk vele, hogy télen nem tudunk érdemben úgy igazolni, ami a tavaszi szezont komolyabban befolyásolja. Éppen ezért a meglévő játékosok helyét keresgéltem folyamatosan a mérkőzéseken, különös tekintettel a kulcspozíciókban. A center és az irányító posztokra fókuszáltam leginkább, előbbi esetében végül Constantinescu Dan-Marius tűnt a legideálisabb jelöltnek, de hangsúlyoznám, hogy ő is inkább kényszermegoldás volt. – Összességében mennyire elégedettek a csapat helyezésével, a mutatott játékkal? – Szeretném leszögezni, hogy Karcagon nem követelmény a feljutás, a csapat, a klub és a város sincs felkészülve a magasabb szintre lépéshez. Az volt a cél, hogy megközelítsük az élmezőnyt tavasszal, biztos középcsapattá váljunk és fejlődjünk az irányításom alatt. Ha a tervet nézzük, teljesítettük elvárásainkat, de nem vagyok teljesen elégedett. – A második félévi szereplés lehet a jövő alapja? – Véleményem szerint igen, hiszen mindössze három mérkőzésen maradt hiányérzetem. Putnokon a látottak alapján nyernünk kellett volna, a Salgótarján ellen hazai pályán emberelőnyben sem tudtuk lezárni a meccset, míg a Kisvárdával szemben illett volna hatalmas fölényünket még egy gólra váltani. Ez a hét pont nagyon hiányzott a végelszámolásnál, ennek ellenére a tavaszi teljesítmény jó kiindulási alap lehet a következő szezont illetően. Érzem a vezetőség megbecsülését is, elismerik a munkámat, ami jólesik. Egy projekt van kialakulóban, ami segíthet a profi klubmodell kialakításában. Ha jól rakjuk össze a jövő évi keretet, erősebb csapatunk lehet a folytatásban. A vadonatúj stadionunkban minden igényt kielégítő feltételek között fogadhatjuk az ellenfeleket, a klub pedig elindulhat egy olyan úton, amely már tényleg a magasabb célok irányába vezethet.

– Mikor kezd az együttes, és milyen változások várhatók? – Június 17-22 között egyéni edzéstervek alapján készülnek a játékosok, majd a következő héten már együtt lesznek a tréningek, hét gyakorló mérkőzéssel fűszerezve. Természetesen lesznek távozók és érkezők is minden csapatrészben, ebben viszont még nincsenek végleges döntések. A Karcagi SE 2023/2024 évi eredményei 1. forduló: Sényő–Karcag 3–2, 2. forduló: Karcag–Tiszafüred 4–1, 3. forduló: DVTK II.–Karcag 1–3, 4. forduló: Karcag–Putnok 2–3, 5. forduló: Cigánd–Karcag 0–0, 6. forduló: Karcag–Eger 1–2, 7. forduló: DVSC II.–Karcag 3–1, 8. forduló: Karcag–Tiszaújváros 1–0, 9. forduló: Gyöngyös–Karcag 1–1, 10. forduló: SBTC–Karcag 0-1, 11. forduló: Karcag–Hatvan 2–2, 12. forduló: Újpest II.–Karcag 3–1, 13. forduló: Karcag–REAC 3–0, 14. forduló: Kisvárda II.–Karcag 2–0, 15. forduló: Karcag–DEAC 0–0, 16. forduló: Karcag–Sényő 1–0, 17. forduló: Tiszafüred–Karcag 1–2, 18. forduló: Karcag–DVTK II. 2–1, 19. forduló: Putnok–Karcag 1–0, 20. forduló: Karcag–Cigánd 0–3, 21. forduló: Eger–Karcag 1–1, 22. forduló: Karcag–DVSC II. 0–2, 23. forduló: Tiszaújváros–Karcag 2–0, 24. forduló: Karcag–Gyöngyös 3–0, 25. forduló: Karcag–SBTC 1-1, 26. forduló: Hatvan–Karcag 0–1, 27. forduló: Karcag–Újpest II. 3–1, 28. forduló: REAC–Karcag 2–3, 29. forduló: Karcag–Kisvárda II. 1–1, 30, forduló: DEAC–Karcag 2–2.

A házi góllövő lista élmezőnye Gránicz Patrik (9 gól) Constantinescu Dan-Marius (6 gól) Székely Dávid (6 gól) Az NB III. Északkeleti csoportjának végeredménye 1. Putnok 63 pont, 2. Cigánd 58, 3. Kisvárda II. 54, 4. DVSC II. 50, 5. DEAC 49, 6. Tiszaújváros 46, 7. Újpest II. 44, 8. Karcag 44, 9. Eger 41, 10. Tiszafüred 38, 11. Sényő 36, 12. Hatvan 36, 13. DVTK II. 35, 14 .SBTC 34, 15. REAC 24, 16. Gyöngyös 8 pont.

