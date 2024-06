– Jó szerkezetű, erős csapat volt az Olaj – folytatta Kocsis mester. – Korrekt kapcsolatunk volt velük, sőt még játékosokat is adtak nekünk kölcsönbe. Az más kérdés, hogy a négy bajnoki pontból hármat elvettünk tőlük. Amíg élek nem felejtem el, amikor ’95. januárjában legyőztük őket egy góllal. Akkora volt az érdeklődés a meccs iránt, hogy az ülőhelyek egy részén álltak a drukkerek, a rendőrök lezárták a bejáratokat, sokan kinn rekedtek. Sőt nemcsak a Szolnokot, hanem Győrt és a Tatabányát is legyőztük többek között. A folytatásban azonban sérülések és eltiltások is kísértek bennünket, nem tudtuk kiharcolni a bennmaradást, búcsút intettünk az első osztálynak, és én jó magam is elköszöntem a klubtól. A csapatra ma is jó szívvel gondolok, megmaradt a fiúkkal a barátság. Később dolgoztam Abonyban, Martfűn és Rákóczifalván, majd a munkám külföldre szólított. Immár öt éve az Alföldi Farkasoknál dolgozom utánpótlás edzőként. Ami fájdalmas számomra, harminc éve még két NB I-s csapat játszott Szolnokon, ma mindkettő csak a harmadosztályban szerepel. Ami jó dolog, hogy mindkét klubnál nevelik az utánpótlást, mindez biztató a jövőre nézve.

Megyei rangadó az NB I.-ben

Alföldi Gabona TSE–Mol Szolnok KK 21–20 (10–10)

Szolnok, Olaj-csarnok, 1400 néző. V.: Cserepes, Kiss L.

Törökszentmiklós: TAJTHY – SZLOSKA 3 (1), Danyi 3, BECSKEREKI 6 (3), Patocskai 2, Gulyás 1, Rigó 1. Csere: Tóth P. (kapus), Sipos 2, BUKTA 3, Szép Kiss R. Edző: Kocsis Lajos.

Szolnok: Szemenov – BENDÓ 6 (2), Kende 3, Makai, Szotyori 4, Golovin 2, Bagdi 1. Csere: Erdélyi (kapus), Harta 1, Szép Kiss K. 3. Edző: Nagy Károly.