Következő lépcsőfok a felnőttválogatott?

– Ha így teljesít, akkor bizonyára Marco Rossi figyelmét is felkelti hamarosan...

– Egyelőre saját magammal foglalkozom, ha sikerül fejlődnöm, és elég jónak tart a szövetségi kapitány, akkor biztos vagyok benne, hogy megadja a lehetőséget.

– Korábban szerepelt néhány meccsen balhátvédként is a Puskás Akadémiánál. Gondolt arra, hogy módosítson egy kicsit a játékán és ezáltal szárnyvédőként számíthasson önre a szövetségi kapitány a válogatottban? Hiszen jelenleg Szoboszlai Dominik, Sallai Roland vagy Gazdag Dániel játszik azokon a pozíciókon, ahol ön is bevethető.

– Mindig ott próbálom a maximumot nyújtani, ahol épp számítanak rám. A válogatott jelenlegi felállási formája nem fekszik nekem, de ha arra kerül a sor, akkor igyekszem úgy alakítani a játékomat, hogy helyt tudjak állni. De jelenleg erre még nem gondolok, a Puskás Akadémiánál szeretnék elsősorban bizonyítani.

– Közeleg a labdarúgó-Európa-bajnokság, mire számít a nemzeti csapatunktól?

– Nehéz ezt megmondani, hiszen az ilyen nagytornákra mindig felfokozott hangulatban érkezik minden együttes. Természetesen szurkolok a válogatottnak, Nagy Joe-nak (Nagy Zsolt – a szerk.) meg különösen, mivel csapattársam. Bízom a továbbjutásban a csoportból, ha azt sikerül elérni, akkor onnantól kezdve határ a csillagos ég.

Vármegyénk sportéletét is követi Komáromi György

– A szezon végeztével most van ideje egy kicsit feltöltődni, haza szokott járni Rákóczifalvára?

– Igen, most is itthon vagyok, és ha tehetem, hazajövök. Rákóczifalva közel áll hozzám, ha időm úgy engedi, akkor a csapat mérkőzéseire is kimegyek, és szurkolok nekik. Több barátom is játszik az együttesben, illetve Ruskó Zsolt korábbi edzőm volt, neki is sokat köszönhetek, így a távolból is támogatom őket és bízok a sikereikben.