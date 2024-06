Az NB I-es Kecskeméti TE csapatához szerződött Kotula Máté, a Szolnoki MÁV FC korábbi játékosa, miután lejárt a szerződése az élvonalból kiesett Mezőkövesdnél.

Kotula Máté az NB I-es Kecskeméti TE csapatához igazolt

Fotó: kecskemetite.hu

Kotula Szolnokon kezdett futballozni, majd 14 évesen a Puskás Akadémiához került, három évvel később visszatért a MÁV-hoz, ahol első szezonjában megnyerte az NB III. Keleti csoportját, majd a következő idényben debütált a másodosztályban is. A Mezőkövesd 2020-ban igazolta le, tét meccsen viszont egyszer sem lépett pályára a sárga-kékeknél. A 22 esztendős balhátvéd kölcsönben viszont megfordult Budafokon, a Diósgyőrnél, Dorogon, legutóbb pedig Kazincbarcikán szerepelt, ahol ismét Csábi József kezei alatt dolgozott, 29 mérkőzésen kapott lehetőséget, és három gól szerzett és ugyanennyi asszisztot jegyzett a 2023/2024-es kiírásban.

Kotula Máté korábban még nem kapott lehetőséget az élvonalban

Hétfőn pedig a Kecskeméti TE bejelentette Kotula Máté szerződtetését, aki szabadon igazolható játékosként írt alá a lila-fehérekhez, ahol akár az NB I-ben is debütálhat majd.

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Úgy dolgozok majd végig, hogy a szakmai stáb bizalmát kivívjam, ha pedig lehetőséget kapok, azzal éljek. Minden NB I-es meccset igyekeztem követni eddig is, a KTE-t is természetesen. A klub kifejezetten szimpatikus, hiszen hozzám hasonlóan sok játékos kapta meg itt először a bizalmat a legmagasabb osztályban, mindezt jó eredményekkel hálálták meg. Két lábbal a földön járok, a fő célom az most, hogy minél több játékpercet kapjak. Kis lépésekben, fokról fokra tervezek előre haladni, hogy minél sikeresebb lehessek hosszú távon én is és a csapat is – nyilatkozta Kotula Máté a Kecskeméti TE honlapján.