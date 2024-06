A mérkőzés első pillanatától látszott, hogy a Tiszafüred előrébb tart a felkészülésben. Hamarabb is kezdték az edzéseket és a csapatépítés területén is jobb állapotban vannak, mint a tavaly még újoncként szereplő martfűi együttes.

Míg hazai oldalon jobbára fiatal, még felnőtt mérkőzést sem játszó labdarúgók szerepeltek próbajátékon, a vendégeknél rutinosabb focisták kergették a labdát a kezdők között. Nem akárhogyan, egységes, jó csapat benyomását keltette már az első félidőben is a Facultas, és remekül használta ki a tiszazugi védelem megingásait. Bár a Tisza tó partiak kerete sem állt még össze, ugyanezt hatványozottabban elmondhatja magáról a Martfű, akinek több játékosa csak a jövő héten csatlakozik a többiekhez.

Koncz Zsolt elmondása alapján a második edzőmérkőzésük is elsősorban az ismerkedés jegyében zajlott, ezúttal is azt kapták vissza, amire számítani lehetett. Rengeteget kell dolgozni a hátralevő időszakban nem csak a fiataloknak, idősebb társaiknak is. Szerencsére a jövő héttől kiegészül a keret, remélhetőleg a soron következő két edzőmérkőzésen már több pozitívum lesz játékukban - tette hozzá a tréner.

Martfűi LSE - Facultas - Tiszafüredi VSE 1-4 (1-2)

Martfű: Gerhát - Draskóczi, Ladányi T., Polonszki, Vincze P., Kanálos P., Boros D., Balla Z., Kinyig, Zsíros, Kasik. Csere: Ladányi P., Asztalos, Hevesi-Tóth, Prozlik, Mészáros, Horváth K., Méhesi, Máté M., Tóth N. Edző: Koncz Zsolt.

Tiszafüred: Lisztes - Hadnagy, Kiss H., Bényei, Kovács D., Engel, Schaffer, Karmacsi, Garai, Pap Zs., Vasvári. Csere: Kalmár F., Ballók D., Ballók B., Barzsó, Mácsai, Kőrösi.