Elöljáróban annyit, hogy változással rajtolt az idény. A legfontosabb talán az volt, hogy 8 csoportban 8 csapattal indult el a harmadosztály mezőnye. Vármegyénk csapatai a G, illetve a H csoportban szerepeltek. Az oda-vissza meccsekből álló alapszakaszt követően tavasszal az 1–4. és az 5–8. helyezettek keresztbe játszottak egymással az érmekért, illetve a helyezésekért. Csapataink közül a címvédő Székács KE és a Mezőtúri AFC a felsőházban, míg a Szolnok, valamint a Túrkeve az alsóház küzdelmeiben volt érdekelt.

Jogos a Mezőtúri AFC öröme, hiszen a második helyen zárták a szezont

Mezőtúri AFC-Syngenta (2. helyezés)

– A záró fordulóban dőlt el a bajnoki cím, sajnos kikaptunk Csömörön, így meg kellett elégednünk a második hellyel, ami szép eredménynek számít, nincs bennünk hiányérzet – mondta Csizmadia Tamás vezetőedző, aki 2022. októbere óta irányítja a túri gárdát. – Volt tizenegy meccsen át tartó veretlenségünk, közben emlékezetes rangadókat vívtunk, komoly hátrányból fordítottunk a Székács és az Orosháza elleni derbiken is. Kevesebb lett volna az izgalom, ha azonos félidőket tudtunk volna játszani. Amit meg kell jegyezni és pozitívum, hogy a közönségünk végig mellettünk állt, sokat segítettek a jó szereplésben. A jövőről annyit, hogy következő idényben is én irányítom az együttest. Erősíteni szeretnénk irányító és beálló poszton, kiszemeltjeinkkel egyelőre szóban állapodtunk, ezért még nem publikusak a nevek. Augusztus elején kezdjük a felkészülést, akkor már többet tudok mondani.

Székács KE GÉF-PRO (5.)

– Azt gondolom, hogy bevált az új lebonyolítás, hiszen a felsőházas összecsapások színvonalas és izgalmas meccseket hoztak – nyilatkozta Szloska Krisztián, a Székács vezetőedzője. – Az elmúlt három idényben mi nyertük a bajnoki aranyat, most pedig még a dobogóról is lecsúsztunk. Tegyük hozzá, nem sokon múlt a jobb helyezés, hiszen a hajrában még a bajnoki címre is megvolt az esélyünk. Hektikus szezont zártunk, sérülések, betegségek, formaingadozások zavarták a felkészülésünket. Két rutinos emberünk, Gelley Dávid és Takács Péter befejezi játékospályafutását, ellenben Határ Péter, Pásztor Ákos, Nagy Adrián és Teleki Levente az NB I/B-s Ceglédből érkezik majd sorainkba. Szeretnénk, ha rutinos irányítónk Buday Dániel nálunk játszana a következő szezonban is, amelyben vissza akarjuk hódítani a bajnoki címet.