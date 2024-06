– A sportcsarnokunk építése miatt négy esztendeig a szolnoki Tiszavirág Arénában játszottunk. Amikor Szolnokra költöztünk még az NB II.-ben játszottunk, közben két osztályt is ugrottunk. Nem feledve, hogy az NB I/B-s ceglédi férfi kézilabdacsapat mennyire népszerű városban, hiszen ezelőtt évekig az első ligában szerepeltek. Szerencsére ránk is egyre többen kíváncsiak, tisztában vagyunk vele, hogy csak maximális hozzáállással, jó eredményekkel tudjuk a lelátókra csábítani a szurkolókat. Az utánpótlás terén is nagyon sokat dolgozunk azért, hogy a városban minél több gyerek szeresse meg a kosárlabdát.

– Az ön édesapja Rezák László, az Olajbányász legendás aranycsapatának egykori trénere, aki hosszú évekig a felnőtt válogatott másodedzőjeként is dolgozott. Kikéri a tanácsait?

– Apa mindegyik meccsünket megnézi, beszélünk róla. Mindkettőnknek sok dolga van, ő mentorként dolgozik az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél, nekem pedig napi három edzés, plusz a mérkőzések. A feleségemmel, Anikóval most Cegléden lakunk, ha hazamegyünk Szolnokra, olykor elég a kosárlabdából.

– Hogyan alakul a nyári programjuk?

– A zsúfolt évad után jót tesz egy kis edzésmentes pihenő. A háttérben azért folyik a következő évad csapatainak kialakítása, de egyelőre sok a kérdőjel. Ami biztos, hogy a nyár közepén a juniorokkal már nekilátunk a munkának. Augusztusban pedig érkezik első gyermekünk, akit nagyon várunk a feleségemmel, a családdal egyetemben.