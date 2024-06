Szappanos Péter karrierje egyik legsikeresebb szezonján van túl, miután a Pakssal megnyerte a Magyar Kupát, az NB I-ben pedig ezüstérmes lett a csapattal. Az idény azonban még nem ért véget, nyáron ugyanis a jászberényi születésű kapus ott lesz a magyar válogatottal az Európa-bajnokságon.

Szappanos Péter szerint lépésről lépésre szeretne haladni a magyar válogatott az Európa-bajnokságon

Fotó: Török Attila/ Nemzeti Sport

– Sikeres idényt tudhat maga mögött, ez volt pályafutása legjobb szezonja?

– Mondhatni, igen. Bár még van feladatom a válogatottal az Európa-bajnokságon, de klubszinten nagyon sikeres szezont zártunk le. Amit Magyarországon el lehet érni, azt teljesítettük, megnyertük a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig második helyen végeztünk.

– Májusban egy héten belül megkapta a meghívót a válogatotthoz az Eb-re, Magyar Kupa-győztes lett, ahol a meccs legjobbjának választották, illetve a bajnoki ezüstérmet is átvehette. Hogyan élte meg ezt az időszakot?

– Boldogsággal töltött el, de intenzív egy hét volt. Nem pörögtem túl, vagyok annyira idős, hogy helyén kezeljem a dolgokat. A Magyar Kupában felértünk a csúcsra, az pedig csak a hab volt a tortán, hogy engem választottak a meccs emberének, egy jó visszaigazolás volt, hogy jól ment a védés a fináléban. A bajnokságban nagy munkát tettünk bele, hogy idáig elértünk, 33 összecsapáson keresztül megküzdöttünk ezért, nem az utolsó pillanatban csúsztunk be. A záró fordulóban pedig „csak” meg kellett tartani a helyünket. Volt egy hullámvölgyünk is, ami nem a legjobbkor jött, hiszen a szezon hajrájához közeledtünk, de szerencsére a végére kiegyenesedtünk. Természetesen a válogatott meghívónak is nagyon örültem, hiszen így ott lehetek majd az Európa-bajnokságon.

Közel két hónapot hagyott ki Szappanos Péter tavasszal

– Februárban sérülést szenvedett a Kisvárda elleni bajnokin. Veszélyben érezte akkor az Európa-bajnoki szereplést?

– Igen, mert először nagyon csúnyán nézett ki. Rengeteg hívást kaptam ismerősöktől, mert a kamerákon keresztül sem volt túl szép látvány, akkor én is megijedtem. Másnapra már kicsit megnyugodtam, mert tizenkét évvel ezelőtt volt egy hasonló sérülésem, ahol ugyanilyen tüneteim voltak. Majd a diagnózis is meglett, részleges oldalszalag-szakadást szenvedtem.

Az orvosok, fiziósok is mondták, hogy sokat köszönhetek a szorgalmamnak, hiszen az izomzatom miatt nem lett nagyobb baj.

– Nyolc hetet jósoltak a felépülésre, ráadásul közben volt egy válogatott-összetartás, és a Pakssal is hullámvölgybe kerültünk. Futballistaként sosem jön jókor a sérülés, rossz érzés kívülről nézni a társakat, főleg ha nem is megy jól a csapatnak. Szerencsére a vártnál két héttel korábban sikerült visszatérnem, amit annak is köszönhetek, hogy a válogatottnál végezhettem a rehabilitációt Halmai Tamással.