Szegeden négy napon át válogatóznak a sportág honi legjobbjai, köztük a Szolnok vármegyei versenyzők is vízre tették hajóikat.

Csikós Zsóka és Kőhalmi Emese ezúttal nem jutott döntőbe Szegeden

Forrás: Magyar Kajak-kenu Szövetség

Csak olimpiai számokat rendeztek a Matyi-éri pályán. A szolnokiak olimpiai bajnok kajakosa, Hadvina Dóra 500 méter egyesben nem jutott a döntőbe, ellenben párosban Lucz Anna (UTE) oldalán futamgyőztesként kiharcolta a finálét.

Ugyancsak döntős lett a tiszafüredi Pető Hanna párjával, a győri Gombás Alizzal.

Viszont a szolnoki Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese (Kovács K. Akadémia) duó negyedik helye nem volt elég a döntőbe jutáshoz.

A hat hajó alkotta finálét a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra (Bp. Honvéd) kettős nyerte a Pupp Noémi (ASE), Fojt Sára (Kovács K. Akadémia) előtt, Hadvináék a harmadik, míg Petőék a hatodik helyen értek célba. A győztes páros Szegeden, és minden bizonnyal Párizsban is képviselheti majd a magyar színeket.

A pénteki nap másik slágere a férfiak 1000 méteres versenye volt, amelyben korábbi szolnoki kajakosok közül Tamási Zsombor (MTK) és Gál Péter (Lagymányosi VK) is indult, de egyikük sem jutott be a döntőbe. A királyszám fináléjába többek között a tokiói olimpia első helyezettje Kopasz Bálint (Győr) és a második Varga Ádám (KSI SE) is kvalifikálta magát. Három esztendő múltán is Kopasz győzött Vargával szemben, méghozzá meggyőző, négy másodperc különbséggel.

A válogató további versenyszámait szombaton rendezik meg Szegeden.