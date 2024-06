Tavasszal visszaadta a futball istene azt, amit ősszel elvett

Két nagy visszatérője volt a Szolnoki MÁV-nak a téli időszakban. Annus Árpád Ceglédről, Antal Gábor pedig Ajkáról érkezett az együtteshez, míg Busa Bence távozott. Jó hatással voltak az érkezők a csapatra, Annus elöl szállította a gólokat (tíz találatot szerzett tizenhárom mérkőzésen), Antal pedig stabilitást nyújtott a csapatnak a bal szélen. Ennek is volt köszönhetőn, hogy az első nyolc meccséből hetet is megnyert a MÁV tavasszal, amellyel lőtávolságba került a harmadik hely megszerzése is. A dobogó végül nem sikerült, utolsó öt találkozóján csupán egyszer aratott sikert, így végül az ötödik helyen zárta a Horváth Csaba gárdája az NB III Délkeleti csoport küzdelmeit, ami biztató lehet a jövőre nézve.

– Hét edzőmérkőzést játszottunk télen, és egyik mérkőzésen sem kaptunk ki, ami bizakodásra adott okot a tavaszi szezonra – értékelt Horváth. – Amit ősszel elvett tőlünk a futball istene, azt a második félévben visszaadta. Több mérkőzést is a végén szerencsével nyertünk meg, például a Pénzügyőr ellen, amikor Kardos Norbi fejelte a győztes gólt az utolsó percben. Télen a 6-10. hely volt a célkitűzés, de menet közben felcsillant a remény a dobogóra is. Ez a Békéscsabával szembeni vereséggel elúszott, ezt követően fejben is kicsit szétestünk, emiatt pedig az eredmények sem jöttek. Fájó volt a Kecskemét II elleni vereség, ott több játékos is játszott ellenünk a KTE NB I-es keretéből, de a legnagyobb hiányérzet a füzesgyarmati találkozóval kapcsolatban van bennem, ahol csalódást keltően játszottunk. Összességében viszont elégedettek lehetünk az ötödik helyezéssel, a szezon nagy részében jó teljesítményt nyújtottunk és igyekszünk ezt továbbvinni a következő idényre.