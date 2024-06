A felemásra sikeredett szezon legkiemelkedőbb együttese a Szolnoki MÁV UFC női U16-os csapata volt volt, amely kiegyensúlyozott szereplésének köszönhetően a százszázalékos Astra mögött a második helyen végzett. Külön öröm, hogy a góllövők versengésében Molnár Liza Szonja negyven góllal a negyedik helyen végzett.

A Szolnoki MÁV női U16-os csapata a második helyen végzett bajnokságában

Fotó: Szolnoki MÁV Utánpótlás FC

A tizenkilenc évesek csak kevesebb győzelmük miatt maradtak le a dobogóról, az U14 pedig a csoport legfiatalabb együtteseként is helytállt, nála erősebb gárdák dolgát is megnehezítette nem egy alkalommal, zömmel tizenkét éves játékosaival. Itt érdemes meg­jegyezni, hogy folyamatosan zajlik az e korosztály alatti lányok bevonása az egyesületi versenyzésbe, amelynek köszönhetően már biztosan indulhat a klub az U10-es és az U12-es bajnokságban is.

Az NB II.-ben szereplő felnőtt­csapatnak nehéz dolga volt a képességét meghaladó bajnokságban. A tudáskülönbség ellenére fiatal játékosaikkal a végsőkig kitartottak, és tudásuk legjavát nyújtva néhány szép eredményt is elértek.