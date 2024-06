Nem csak az elért harmadik hely teszi azonban majd számukra emlékezetessé ezt a szezont, hanem az a tény is, hogy a góllövőlista első három helyét is játékosaik foglalják el. Ruskó Zétény 35, Pelles Ákos 33, Viola Kristóf 32 gólja pedig azt is jelenti, hogy összesen száz találatot jegyeztek idén az említett fiatalok ebben a bajnokságban. Nem véletlen tehát, hogy neves klubok megfigyelői is szemet vetettek rájuk.

Az együttes mindössze négy vereséget szenvedett el, valamennyit a mezőny első két helyezettje (Gödöllő, UTE) ellen, és ugyanennyi döntetlen szerepel a nevük mellett. A legjobbakkal szemben ugyan kevesebb esélyük volt, de bronzérmük nem forgott veszélyben a szezon folyamán.