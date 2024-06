A díjkiosztóval egybekötött évzáró bevezetőjében – Kun Mihály operatív vezető felkonferálása mellett – Romanek János, a Szolnoki MÁV UFC szakmai igazgatója röviden értékelte a klub csapatainak idei szereplését, kitérve az átlagon felüli eredményekre. Akadt belőle bőven, hiszen az U7 és U11 korosztályok figyelemre méltó hazai és nemzetközi tornákon nyújtott teljesítménye mellett a 12 és 16 éves fiúk bajnoki aranyérme, valamint az U14-es fiúk bronz és a 16 éves lányok ezüstérme is külön említést érdemelt.

Az évad legjobb és a legtöbbet fejlődő játékosokat díjazta a Szolnoki MÁV UFC

Fotó: Illyés Csaba / Forrás: Szolnoki MÁV FC

Az érmek kiosztása mellett nem feledkezett meg az egyesület vezetése az utánpótláskorúak közül most kiöregedő játékosairól sem, akiktől egy emlékplakettel vettek búcsút, sok sikert kívánva a további pályafutásukhoz. Egy korábbi mulasztást is pótolt a klub, ezúttal kapták meg április és május hónap legjobb játékosai is a szokásos elismeréseket.

A szülők és az érintett focista palánták által legjobban várt pillanat a korosztályonként kiosztott legjobb, és legtöbbet fejlődött játékos díjátadása volt. A hét és nyolc éves korosztályokban még nem kaptak emlékplaketteket a fiatalok a klubnál eltöltött idő rövidsége miatt, harmadik éve díjazzák viszont az év legsikeresebb edzőit. Ezúttal a kis korosztályok között remekül teljesítő U11 trénerének, B. Tóth Balázsnak, a nagyobbaknál pedig a bajnok és kis híján magasabb osztályba feljutott U16 edzőjének, Viola Kálmánnak járt az elismerés.

Az év játékosai

Csőke Zalán (U9), Kollár Bence (U10), Nagy Bendegúz (U11), Csató Roland (U12), Nagy Balázs (U13), Pelles Ákos (U14), Tóth Gréta (lány U14), Joó Ákos (U15), Antal Balázs (U16), Való Vivien (lány U16), Finta Milán (U17), Várhelyi Dominik (U19), Hegedűs Anna (lány U19), Varga Réka (női).

A legtöbbet fejlődő játékosok

Bányai Bercel (U9), Kocsis Richárd (U10), Farkas Kornél (U11), Várdai Csongor (U12), Hegedűs Zaránd (U13), Nagy Máté (U14), Oláh Vanessza (lány U14), Járomi Zalán (U15), Hájos Viktor (U16), Molnár Szonja (lány U16), Szabó Zsombor (U17), Őz Hunor (U19), Bihari Gréta (lány U19), Ráporti Klaudia (női).