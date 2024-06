Némethy Ernő és Mihálkovics Tivadar 1877-ben alapították meg a Győri Csónakázó Egyletet, emlékükre immár huszonhetedik alkalommal rendezték meg a győri regattát, amelyen idén is részt vettek a Szolnoki Sportcentrum-SPI evezősei.

Tizenhárom érmet hoztak haza a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola evezősei Győrből

Az ezer méteres megméretésekre tizenöt egyesület 346 egysége nevezett, és a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzői is szép számmal képviselték a helyi evezősöket. Bár a szakaszosan feltámadó szél és a záporok nehezítették a versenyzők dolgát, a magas vízállás viszont kedvezett a lebonyolításban.

– A vidéki regatták elsősorban az utánpótláskorú versenyzőink felkészülését segítik, mert ezeken viadalokon tudnak gyakorolni, ki tudunk próbálni új csapatok, és nincs olyan nagy súlya, ha valaki hibázik – mondta lapunknak Molnár Dezső szakosztályvezető. – Továbbá jó alkalom volt arra is, hogy felmérjük, hogyan állnak az egységeink a Magyar Bajnokság előtt. Ezeken túl remek közösségépítő ereje is van a vidéki versenyeknek, majd mindegyiken részt veszünk, és reméljük, hogy az októberi Tisza-kupán is viszonozzák a csapatok a látogatásainkat.

Az egypárevezősök versenyében Kiss Benedek, valamint H. Szűcs Adél is az első helyet szerezte meg a korosztályában, de mindketten megérettek magukat az idősebbek között is, ahol másodikok lettek.

Ezüstéremmel távozott Győrből az egypárevezős Nánai Armand, Pető Botond pedig két kategóriában is a második helyen zárt. Az ifik versenyén a Bíró Julianna, Baki Kitti, Juhász Bianka, Takó Lilla alkotta négypárevezős egység szintén második lett, a felnőttek között pedig Pádár Luca, a győri Bencsics Hellával kiegészülve dublóban lett ezüstérmes.

A harmadik helyet szerezte meg az egypárevezős Palla Noel és Antal Bence, a kétpárevezősök közt pedig a Varga Milán, Pálmai Kornél páros, valamint a kormányos négyes egységünk is, amely az Antal Bence, Keskeny Zsolt, Bozsó Előd, Kiss Gergely összeállításban indult, kormányosuk pedig Pető Botond volt.

A Szolnoki Sportcentrum evezőseinek további eredményei:

Negyedik hely: Mátyás Hanna–Kiss Csende Ajna (NF 2X), Bíró Julianna (NI 1X), Keskeny Zsolt (FT T4 1X), Bozsó Előd (FT T4 1X), Kiss Gergely (FT T4 1X), Palla Noel (FT T3 1X), Nagy-Müller Zalán (FF 1X), Nánai Armand (FT T3 1X). Ötödik hely: Kiss Csende Ajna (NF 1X). Hatodik hely: Hanga Zsófi (NF 1X). Nyolcadik hely: Zölei Kincső (NS 1X).Rékási Márton (FS 1X).