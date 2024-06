A baranyaiak jobbára csak tördelték a játékot a mérkőzésen, helyzetekig nem nagyon sikerült eljutniuk a mérkőzésen. A 85. percben azonban szinte a semmiből mégis megszerezték a szépítő találatot, a csereként beállt Wilkesz Edward jóvoltából, 4–1. A bekapott gól feltüzelte a hazaiakat, szerettek volna egyből válaszolni, ami majdnem sikerült is, Bozsó László azonban közvetlen közelről fölé lőtt.

A rendes játékidő utolsó előtti percében viszont Palatinusz Patrik beállította a végeredményt, aki Bozsó önzetlen passzából volt eredményes, így 5–1-re megnyerte az osztályozó első mérkőzését a Tiszaföldvár SE.

Az első meccs a vártnál tehát simábban alakult, Sonkoly Lajos csapata akár könnyedén hat-nyolc találattal is nyerhetett volna, ha a ziccereknél egy kicsivel jobban koncentrál. Ettől függetlenül is a TiSE magabiztos, négygólos előnyről várhatja a visszavágót, amelyet szerdán 17 órakor Villányban rendeznek meg.

Sonkoly Lajos: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az elképzeléseink szerint alakult a játék képe, magas intenzitással kezdtünk, amit hamar gólra is tudtunk váltani. Úgy gondolom, hogy fizikálisan is ellenfelünk fölé nőttünk és ez egyből megmutatkozott az első félidőben. Nyilván az ember mindig jobbat akar, akár lehetett volna egy nagyobb arányú győzelmünk is. Kicsit azt sajnáljuk, hogy egy mérkőzés alatt is lezárhattuk volna a párharcot, de még vár ránk egy nehéz visszavágó.