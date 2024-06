A két piros lap után csillapodtak a kedélyek, a Villánynak pedig meccslabdája is volt a végjátékban, Sztojka Alex viszont Jakab Kristófba lőtte a labdát, 1–1-el ért véget a mérkőzés. A Tiszaföldvár SE így 6–2-es összesítéssel megnyerte az osztályozót a Villány TC ellen, és feljutott az NB III-ba. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a TiSE az első olyan együttes vármegyénkben, amely osztályozón keresztül tudta kiharcolni a harmadosztályú szereplést.

Sonkoly Lajos: – Tudtuk, hogy nem ugyanazzal a csapattal találkozunk, mint amelyikkel a hétvégén játszottunk. Most bennünk volt egy hosszú utazás, de ennek ellenére is jól kezdtünk, próbáltunk magas intenzitással játszani, de sokkal masszívabb volt ezúttal a Villány. Rossz döntéseket hoztunk, pontatlanok voltunk a kapu előtt, így döntetlennel vonultunk a félidőre. Hozzáteszem, hogy mi nem ikszre játszottunk, a meccs előtt is kiemeltem, hogy győzelmi szándékkal lépünk pályára. Úgy gondolom, elkerülhető gólt kaptunk, majd ezt követően feszültté vált a mérkőzés, de sikerült egyenlítenünk. Ha az első félidőben jobban koncentrálunk, akkor akár nyerhettünk is volna, de így is örülünk a döntetlennek és a feljutásnak.