– Egy oda-visszavágós rendszerben az a kedvezőbb, ha a második mérkőzést játszod hazai pályán, így nekünk most előbb otthon kell előnyt kidolgozni – beszélt a mérkőzésről a TiSE vezetőedzője. – Természetesen győzelmi szándékkal lépünk majd pályára. A szombati meccs első periódusa tapogatózó lesz, emiatt is fontos, hogy tudunk ezen átlendülni és reagálni az ellenfél játéka. Védekezőbb felfogású Villányt várok, pláne a legjobb góllövőjük nélkül, bizonyára nem akarnak hátrányba kerülni az első találkozót követően, hogy otthon vívhassák ki a feljutást. Erre fel kell készülni, bízunk a kreatív játékosainkban, hogy meg tudják majd bontani az ellenfelet, de sok függ attól is, hogy mennyire tolják fel a védelmi vonalukat.

A villányiak szurkolói buszt indítanak a mérkőzésre, így várhatóan vendég drukkerekből sem lesz hiány, ahogy a tiszaföldváriak is készülnek már a mérkőzésre, így sok nézőre és remek hangulatra számíthatunk az összecsapáson.

– Természetesen nálunk is mindenki nagyon várja a meccset. Ahogy a bajnoki címünk az volt, úgy a feljutásunk is történelmi pillanat lehet, így várhatóan minden futballszerető ember kinn lesz a találkozón. A csapatnál nagyon jó a hangulat, az elején tartottunk attól, hogy mivel nekünk az előző héten nem volt már bajnokink, ezért leülhetünk kicsit, de ennek nyoma sincs, mindenki nagyon motivált és bizonyítani szeretne, hogy ott van a helyünk az NB III-ban. Nincs feszültség vagy izgalom, szerencsére vannak olyan rutinos játékosaink, akik már több nagy meccsen is túl vannak, így ők segítenek a fiatalabbaknak is készülni a párharcra. A kellő önbizalmunk megvan, magabiztosan kell játszanunk, hogy elérjük a céljainkat – zárta gondolatait Sonkoly Lajos.

A Tiszaföldvártól Lukovszky Attila és Csikós Lajos sérülés, Orvos László pedig eltiltás miatt nem lesz bevethető.

