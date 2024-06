4. hely: Jászfényszaru VSE

Meghatározó játékosok távoztak Jászfényszaruról télen, ami miatt akár formahanyatlást is lehetett várni a csapattól. Az együttes házi gólkirálya, Szanku Kristóf mellett Németh Norbert is távozott, míg Drávucz Milán és Lakatos Máté szüneteltette a pályafutását. Ehhez képest ott folytatták Kemecsi László fiai, ahol ősszel abbahagyták, az első tizenhárom tavaszi meccsből csupán a Kisújszállás ellen maradtak pont nélkül (1–0), és úgy nézett ki, hogy dobogós helyen is végezhetnek. Az utolsó három mérkőzésből viszont kettőt is elveszítettek – ezek közül a Kenderes elleni zakó (2–1) lehet a legfájóbb, így végül érem nélkül zárták a szezont. Mindezek ellenére viszont 17 bekapott góljuk a legkevesebb a mezőnyben.

5. hely: Törökszentmiklósi FC

Amilyen jó őszi idényt futott a Törökszentmiklós, a tavaszi szezonja annál rosszabbra sikerült. Gergely Mátyás együttese csupán a meccsek közel felét (15/7-et) nyerte meg a második félévben, amelynek köszönhetően jócskán visszacsúszott a tabellán is. Rangadóikat egyaránt elvesztették, emellett pedig kikaptak a Tószegtől is (3–0), illetve döntetlent játszottak a Kunszentmártonnal (1–1) és a Kisújszállással (1–1). A gyengére si­került tavaszi szereplés miatt a vármegyei kupában tudtak vigasztalódni a miklósiak, akik a címvédő Tiszaföldvárt is kiejtve végül a Szajol ellen hódították el a trófeát.