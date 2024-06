A tavaly nyári edzőmérkőzések alaposan megtévesztették a szakmai stábot a Tiszafüredi VSE csapatánál. Dorcsák Zoltán edző utóbb elismerte, szerencsés gólokkal, momentumokkal nyertek meg akkor több találkozót, nem egyszer náluk kevésbé felkészült ellenfelekkel szemben. Minden sikerült nekik, sőt, játékban az első három bajnokin is felülmúlták vetélytársaikat, és csak a hajrában bukták el a pontokat. Ezek rányomták a bélyeget a folytatásra is.

Tízmeccses veretlen sorozatának köszönhetően elkerülte a kiesést a Tiszafüredi VSE

Fotó: MW-archív

– Nem kerültek el bennünket a sérülések sem, és nagyon szerencsétlenül alakult három hazai mérkőzésünk is – kezdte értékelését Dorcsák Zoltán. – A Kisvárda II., a Sényő és a Putnok elleni meccseket is nyert állásból veszítettük el, előbbinél ráadásul megsérült a nem sokkal korábban leigazolt és itt két találatot is szerző Kalmár Ferenc. Gólerős támadónk később ugyan visszatért, ám fájós lába nem bírta a terhelést.

Miután az őszi találkozókon szinte semmi nem jött össze a Facultasnak (17 mérkőzésen 13 pont, 15. helyezés) drasztikus lépésre szánta el magát a vezetőség, egy komplett csapatra való játékost igazolt, akik segítségével reménykedhettek abban, hogy sikerül a bennmaradás. A téli felkészülés alatt is sok gonddal küszködtek, előfordult, hogy csak egy védő állt a gyakorlómeccseken a tréner rendelkezésére. A csapat nem állt össze, a rengeteg új játékos, a sérültek hiánya nagyon meghatározta az első mérkőzések alakulását. A hátsó alakzat gyengesége is közrejátszott abban, hogy Dorcsák szerkezetet váltott, a háromvédős rendszerre tért át a Füred már a tavasz elején. A változtatás után kezdett játékba lendülni az együttes, az addig távollévők is edzésbe álltak, mindezek együtt pontokban is jelentkeztek már. A szezon elején becsúszott két zakót már nem követte újabb vereség, a játék fokozatosan érett jobbá, az utolsó négy mérkőzését pedig megnyerte a gárda.

– A listavezető Putnok ellen idegenben még szerencsénk volt, bár ott is alakulhatott volna az eredmény másképp az elején – vallotta be Dorcsák Zoltán. – A háromgólos hazai vezetésnél már én is lemondtam a pontszerzésről, hál’ istennek a játékosok nem, és a hajrában a megfordították a mérkőzést. Úgy gondolom, ez a meccs volt az, amely után igazán elhitte mindenki, hogy nem létezik lehetetlen. Szervezett csapattá értünk, bárki játszhatott már, képesek voltak egymásért küzdeni a játékosok. A sérült kapusunk, Tajti Bence helyett a mindössze tizenkilenc éves Lisztes Bence védett két és fél mérkőzésen keresztül a hajrában, ami nem jelentett problémát, sőt, neki is köszönhetjük a bennmaradást.