Vízilabda 1 órája

Vismeg Zsombor megy, Szabó Bence érkezik

Idén a honi bajnokságot, a Magyar Kupát és a múlt héten a Bajnokok Ligáját is elhódító FTC-Telekom sajtótájékoztató keretében jelentette be a csapatnál történt változásokat. Többek közt az is kiderült, hogy a Szolnoki Dózsától Vismeg Zsombor a Ferencvárosnál folytatja, míg a Szabó Bence érkezik a fővárosból a Tisza partjára.

Varga Csaba Varga Csaba

Két, a szolnokiakat érintő hír is napvilágot látott, miszerint a Fradi soraiban folytatja pályafutását a felnőttválogatott kerettag Vismeg Zsombor, a bekk poszton használható játékos az elmúlt két szezont Szolnokon töltötte. Másik hír, hogy a zöld-fehérek 22 esztendős bekkje, Szabó Bence egy évre kölcsönben Szolnokon szerepel majd. Vismeg Zsombor a Ferencvárosnál folytatja pályafutását

Fotó: Mészáros János További változások a Fradinál, hogy a csapatkapitány Varga Dénes az olimpia után befejezi aktív pályafutását. Az elmúlt két évadban az Olympiakoszban szereplő Vámos Márton, valamint Manhercz Krisztián – aki legutóbb a Marseille együttesét erősítette – is visszatér a Ferencváros színeibe. Sőt Barceloneta világbajnok centere, Miguel de Toro is a zöld sapkásokat erősíti majd.

