Bő egy hete a margitszigeti nemzetközi tornán az olaszok simán diadalmaskodtak csapatunkkal szemben. A siracusai mérkőzésen, mint az eredmény is mutatta sokat javult a mienk játéka. További jó hír, hogy visszatért betegségéből az egykori szolnoki vízipólós Vámos Márton, aki három góllal köszönt be. Küzdelmes összecsapáson az első félidőben inkább a magyarok domináltak két góllal is vezettek, Bányai is többször bravúrosan védett. Sőt a fordulást követően három gólos előnyt építettek fel Zalánk Gergőék, a vendéglátók azonban felzárkóztak, a végjátékban pedig kiegyenlítették hátrányukat, 10–10. A szétlövésben nálunk Fekete Gergő kapufát lőtt a negyedik párban, az olaszok viszont nem hibáztak, így ők nyertek.

Bányai Márk jól védte a mienk kapuját

Fotó: Illyés Csaba

– Igyekszem 110 százalékot beleadni. Már tegnap este tudtam, hogy én fogok védeni, úgy is készültem, hogy minél jobban sikerüljön – nyilatkozta Bányai Márk, a vlv.hu-nak. – Ez sokkal jobban nézett ki, mint a budapesti meccs, tényleg jó volt a kapuban megélni azt, hogy összeáll a védekezésünk. A támadásainkból is jöttek a gólok – a bíráskodás nyilván olyan volt, amilyen, de úgy gondolom, hogy jó úton járunk, kezdjük érezni egymást, alakulunk igazi nagybetűs csapattá.

A mieink a folytatásban az Európa-bajnok spanyolokkal edzőtáboroznak Barcelonában.

Olaszország–Magyarország 10–10 (3–3, 2–4, 2–2, 3–1) – szétlövéssel 5–4

Gólszerzőink: Zalánki, Vámos 3-3, Manhercz, Varga D., Jansik Sz., Fekete 1-1