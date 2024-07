Magyarország második alkalommal volt házigazdája a Nemzetközi Katonai Sporttanács (International Military Sports Council – CISM) által koordinált Katonai Ejtőernyős Világbajnokságnak. Mindkétszer Szolnok város, illetve a Szolnokon települt MH Kiss József 86. Helikopterdandár volt a nemes versengés vendéglátója, melyek megszervezését és lebonyolítását a CISM vezérkara egyaránt kiválóra minősített.

A magyar katonai ejtőernyős válogatott a szolnoki vb legidősebb korátlagú csapata volt

Fotó: Schoff Gergely (honvedelem.hu)

Régóta összeért a csapat, de tagjai felett telik az idő

A magyar ejtőernyős válogatott – amely jelenlegi összetételében tulajdonképpen megegyezik a nemzetközi katonai (CISM), valamint a civil (FAI) szervezetek által szervezett megmérettetéseken – a célbaugró versenyszámban hosszú évek óta a világ élvonalához tartozik. Már azelőtt is, hogy 2016-ban Oroszországban világbajnokok lettek (CISM), a 2012-ben Dubaiban megtartott FAI vb-n harmadik helyezést értek el, később, 2017-ben pedig a 41. CISM világbajnokságról is bronzéremmel a nyakukban térhettek haza Németországból.

A magyar katonaválogatott hovatovább egy évtizede majdnem ugyanabban az összeállításban szaporítja ugrásai és érmei számát. A most lezárult, hazai szempontból eredményesnek – a csapat bronz-, Varga Tamás egyéniben ezüstérmet szerzett – mondható világbajnokság vélhetően egy korszakot is lezárt. És bár hasonló búcsúztatás megtörtént már hat-nyolc évvel ezelőtt is, a „fiúk” minden évben újra és újra nekiveselkedtek egy újabb versenyszezonnak. Történt mindez azért, mert a generációváltás azóta sem sikerült, illetve a 2022. május 11-én elhunyt, és a tehetséges és a fiatal Gál Szabolcs főtörzsőrmester tragikus halálával ismét vissza kellett nyúlni a rutinos, nemzetközi verseny-tapasztalatokkal rendelkező idősebb nemzedék tagjaihoz.

Éveik számával nő érmeik száma is

A nemrégiben Szolnokon megrendezett és véget ért 46. Katonai Ejtőernyős Világbajnokságon a magyar válogatott (Bánszki Tamás százados, Varga Tamás zászlós, Hirschler Gábor zászlós, Gőgös Péter zászlós, Asztalos István tartalékos zászlós) a maga ötvenpluszos tagjaival felállva a legidősebb átlagéletkorú csapat volt. Közülük Asztalos idén hatvan éves, aki 1987 óta erős láncszeme a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottjának: