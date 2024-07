A célbaugrás során 136 versenyző nyitotta ki az ernyőjét

A célbaugrás egyéni számában százharminchat(!) versenyző nyitott ernyőt 1100 méter magasból. Közülük a német Stefan Wiesner 3 hibaponttal ért talajt nyolc ugrás után. Mögötte óriási verseny alakult ki a francia Mathieu Guinde, a cseh Petr Chládek és a magyar Varga Tamás között, akik között szétugrások döntöttek a második és a harmadik hely sorsáról.

A szolnoki zászlós három utolsó ugrása hibátlan volt, míg ellenfelei egy-két centiket vétettek, így az ezüstérem Varga Tamás nyakába került, míg a gall ejtőernyősé lett a bronz.

– Még 2017-ből van egy egyéni bronzérmem a németországi vb-ről, ahol csapatban is harmadikok lettünk, most pedig a dobogó második fokára ugrottam. Már nagyon közeledik a pályafutásom vége, de a sort szívesen zárnám egy egyéni aranyéremmel – mondta felszabadultan Varga Tamás. – Ám őszintén mondom, nagyobb az örömöm, hogy a 2017-es csapatbronz és a 2018-as csapatarany után a mostani csapat-harmadik helyet elértük a társakkal, akikkel évtizedek óta nem csak kollégák, de barátok is vagyunk – jelezte a szolnoki zászlós.