Június 21-én jelentette be Erős Károly érkezését a Tiszaföldvár SE. Az új vezetőedző egy agresszív és lelkes csapatot szeretne építene, amely bármelyik ellenfelére veszélyt jelenthet.

Erős Károlyt június 21-én nevezték ki a Tiszaföldvár SE élére

Fotó: Facebook.com / TiSE

– Hogyan jött a megkeresés a Tiszaföldvártól?

– Korábbi játékosom, Balanescu Dani hozott össze a vezetőséggel, amellyel gyorsan sikerült megállapodnunk. A vármegyei bajnokságból feljutó csapatok mindig ambiciózusak, ami szimpatikus számomra, hogy nyerni akarnak, és azon dolgoznak, hogy minél jobb körülmények legyenek.

– Több mint 400 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban. Mi motiválta, hogy edzői karrierbe kezdjen?

– Már akkor is edzősködtem, amikor még játékos voltam, 1998-ban kezdtem ezt a pályát. Az, hogy játszottam az NB I.-ben, segített, de sokan összekeverik ezt. Nem biztos, hogy jó játékosból jó edző válik, illetve abból is lehet remek szakember, aki nem játszott magas szinten. Huszonhat éves edzői pályám során sok mindent megtapasztaltam már, ezeket szeretném átadni a játékosaimnak. Nem könnyű az edzői lét, átlagosan körülbelül nyolc hónap jut egy trénernek az NB III.-ban egy csapatnál.

Puskaporos hordón ülünk, és sokszor ki vagyunk téve olyan körülményeknek, amelyeket nem tudunk befolyásolni.

– Én tudatosan készültem az edzői pályára, de kellenek a kapcsolatok, a menedzserek, hogy legyen munkája az embernek. Én nem szoktam körbetelefonálni, most is megkerestek engem, de emellett az UTE együttesénél jelenleg is dolgozom az utánpótlásban. Nyolc esztendőt dolgoztam már az NB III.-ban, ebből négyet Monoron, négyet pedig Dabason, Újpesten voltam másodedzőként is Mészöly Géza mellett, illetve az utánpótlás-korosztályok mindegyikénél tevékenykedtem. Végig kell járni a lépcsőt, mert ha kihagysz egy-két szintet, akkor nem lehetsz sikeres.

Pozitívak voltak Erős Károly első benyomásai

– Nagyjából másfél héttel ezelőtt nevezték ki a Tiszaföldvár SE vezetőedzőjének. Milyenek voltak az első benyomások?

– Bajnoki mérkőzéseket, illetve az osztályozót is láttam, szóval nem volt teljesen ismeretlen a csapat. Az első benyomások pozitívak voltak, nem panaszkodnak a játékosok, vevők arra, amit kérek tőlük. Könnyen megtalálom a közös hangot, így jó hangulatban telnek az edzések, de ez nem megy a munka rovására. Az osztályozó miatt később tudtak pihenőre menni a játékosok, emiatt van olyan, aki ezen a héten csatlakozott a kerethez, de napról napra stabilabbak vagyunk. Remélem, hétvégéig már összeáll nagyjából a keret, mellyel nekivághatunk a szezonnak, ezen dolgozik a vezetőség is.