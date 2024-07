Mint azt a szövetség honlapján olvashattuk: a szokásos nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt. Az évadzáró lehetőséget adott arra, hogy a szezon sűrű programja után (55 csapat közel 300 mérkőzésen lépett pályára) a klubok képviselői értékeljék az évet, és találkozzanak rég nem látott sporttársaikkal.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mint minden alkalommal, ezúttal is Balogh László, a Szolnok vármegyei szövetség elnöke értékelte a bajnoki esztendőt, kitérve a legfontosabb rendezvényekre, a különböző korcsoportok eredményeire és megemlítve a megoldandó problémákat is. Az együttesek megkapták megérdemelt elismeréseiket, illetve átadták az ilyenkor szokásos különdíjak is.

Az ünnepség fénypontja minden évben a Tiboldi Tibor-díj átadása, amelyet idén Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere vehetett át. Mint tudjuk, Szalay Ferenc testnevelő tanárként is dolgozott, az Olajbányásznak egykoron játékosa és edzője is volt. Sőt tizenhárom éven át a Magyar Kosárlabdázok Országos Szövetségének elnöki tisztét látta el. Az elismerést a Tiboldi-család képviseletében Tiboldi Tímea adta át az ünnepeltnek.

Végeredmények

Felnőtt férfi:

1. Törökszentmiklósi KSE, 2. Szolnoki KA/ B, 3. Karcagi SE, 4. Hatvan KK, 5. CEKK-VBW. Legjobb dobó: Molnár Péter/26,5 pont/mérkőzés (Szolnoki KA/B. Legjobb hárompontos dobó: Papp Gábor/10,85 pont/mérk. (Hatvan KK). A bajnokság legjobb játékosa: Molnár Péter.

Felnőtt női:

1. Nagykőrösi Sólymok, 2. Vásárhelyi KS, 3. CEKK-Basket. Legjobb dobó: Kecskés Fanni/105 pont (Vásárhelyi KS). Legjobb hárompontos dobó: Danóczi Linda Katalin/48 pont (Nagykőrösi Sólymok). Legjobb játékos: Danóczi Linda Katalin.

Középiskolás fiú:

1. Mezőtúri Ref. Koll-úri DSE, 2. Kisújszállási SE-Móricz G., 3. Tiszafüred-KLG, 4. Túrkeve-Ványai DSE. Legjobb dobó: Papp Levente Gábor/159 pont (Mezőtúri Ref. Koll.-Túri DSE). Legjobb hárompontos dobó: Papp Levente Gábor/24 pont.

Kadett fiú (U16):

1. Lehel Kosársuli, 2. Szolnoki KA/C, 3. Szolnoki KA/B, 4. Kisújszállási SE-Móricz G., 5. Szentesi KK/B, 6. CEKK-Basket. Legjobb dobó: Hamar Barnabás/125 pont (Lehel Kosársuli U16). Legjobb hárompontos dobó: Hamar Barnabás/18 pont.