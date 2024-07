Hétfőtől ismét a kosárlabdáé lesz a főszerep Szolnokon. A jövő héten ugyanis elkezdődik a FIBA 3x3-as Nemzetek Ligájába az U23-as és U21-es korosztályban a Tiszai hajósok terén felállított szabadtéri pályán.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester (jobbról a második) ismertette a hétfőn kezdődő FIBA 3x3 programjait

Fotó: Mészáros János

A helyszínen a csütörtöki sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere kiemelte, hogy a város talán legszebb helyén rendezik meg a kosárlabda mérkőzéssorozatot. Hozzátette a kosárlabda mellett a kultúra is helyet kap, hiszen csütörtökön a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is fellép, pénteken és szombaton pedig grafittis bemutatót is láthatnak a kilátogatók. A polgármester megköszönte a Szolnoki Sportcentrumnak a szervezést, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének és a FIBA-nak pedig a bizalmat, hogy Szolnokon rendezhetik meg évről évre az esemény, és magas minőségben szolgálhatják ezt a sportágat.

– Egy héten keresztül 22 csapat részvételével 78 mérkőzés zajlik itt a Tiszai Hajósok terén – erről már Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum ügyvezető igazgatója számolt be. – Kilenc ország vesz ezen a tornán részt és minden ország férfi és női csapatai méretik meg magukat évről évre telt ház előtt. Büszke vagyok a kollégáimra, akik minden évben rengeteget dolgoznak azért, hogy az esemény létrejöjjön. Nagy öröm, hogy a kosárlabda mellett a pálya mögötti részét is berendezzük a gyerekeknek, családoknak, ahol különböző kvízjátékokkal, szerencsekerékkel és ajándékokkal készülünk. Bízunk benne, hogy idén is sokan kijönnek megnézni a mérkőzéseket, hiszen az esti órákban a meccsek mellett a környezet is fantasztikus élményt nyújt a Tisza-partján a kivilágított Tiszavirág híd lábánál.

Földi Sándor, az U23-as válogatott edzője elmondta, hogy szeret Szolnokra járni, hiszen korábban dolgozott itt az Olajbányásznál, ezáltal pedig mindig sok ismerős arccal találkozik. Szívügyének tekinti a 3x3-as kosárlabdát, hiszen sokkal gyorsabb játékot és gondolkodást igényel, emellett pedig az egyéni felelősség is sokkal nagyobb. Úgy érzi, hogy Magyarország kissé lemaradt az utóbbi években a világelit színvonalától amiatt, hogy itthon a profi játékosok nem kapnak szerepet a 3x3-as kosárlabdában. Ettől függetlenül viszont mindent megtesznek majd a győzelemért a Nemzetek Ligájában, és emelt fővel szeretnék minden alkalommal elhagyni a pályát. A szakember kiemelte, Szolnokon az egyik legjobb a közönség minden alkalommal európai szinten is, amire az egész város büszke lehet.