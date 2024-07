A Békés vármegyei bajnokság legutóbbi harmadik helyezettje ezúttal magasabbra tette a mércét, meg szeretné nyerni az idei küzdelmeket. Így nézve, a Martfű fölényes sikere még nagyobb jelentőséggel bír.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Szarvasi FC – Martfűi LSE 0 – 5 (0 – 3)

Gólszerzők: Desnica 2, Kriska 2, Hevesi-Tóth.

Martfű: Gerhát – Draskóczi, Ladányi T., Vincze P., Kasik - Balla Z., Ficsor, Prozlik – Desnica, Kriska, Horváth K. Csere: Sándor B., Hevesi-Tóth, Vadas, Mészáros Gy., Laczkó, Telinger, Asztalos, Kinyig, Zsíros B., Boros D., Polónyi, Viczián, Méhesi, Máté M. Edző: Koncz Zsolt.

A mérkőzésen – különösen az első félidőben – a Martfű akarata érvényesült. Az edző örült, hogy több olyan támadásokat is látott, amelyekben viszontlátta a gyakoroltakat. Az önbizalom szempontjából is jót tett a magabiztos győzelem, Koncz Zsolt reméli, hogy éles helyzetben is képes lesz csapata így teljesíteni. Mindenkinek lehetőséget adott a játékra, tűzben akarja tartani a játékosokat, mert tudja, hogy valamennyiükre szükség lesz a hosszú szezon alatt. Ezúttal a szebbik arcát mutatta a társaság, az összkép egyre jobb, Martfűn mindenki bízik benne, hogy a folytatásban is lesz okuk bőven az örömre.