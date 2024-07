A Tiszafürednek remekül sikerült az utolsó edzőmérkőzés, magabiztos játékkal nagy gólkülönbségű győzelmet aratott egy héttel a bajnokság kezdete előtt.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Facultas-Tiszafüredi VSE – Monostorpályi 5 – 0 (2 – 0)

A hazai gólszerzők: Pap Zs. (2), Trencsényi (2), Pataki V.

A Tiszafüred kerete lényegében kialakult, de a hivatalosan július 22-én záródó átigazolási időszak előtt továbbra sem szeretnék nyilvánosságra hozni új játékosaik névsorát.

Az utolsó edzőmérkőzésük alkalmával is lehetett felfedezni új arcot, de ennél is lényegesebb, hogy a friss igazolások egyre jobban illeszkednek a gépezetbe. Dorcsák Zoltán edző meglátása szerint a bajnokság előtti főpróba is elérte célját, a csapatjáték tovább finomodott. Végig dominálni szerettek volna és ez sikerült, öt rúgott gólban is megmutatkozott fölényük. Az irányú terveiket, miszerint ellenfelük támadásépítéseit nem hagyják kibontakozni is jól megoldották játékosaik, így a szakmai stáb, valamint a labdarúgók is elégedettek lehettek a mérkőzés után.