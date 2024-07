Az új játékosokkal is kiegészült csapat tudatos játékkal magabiztos győzelmet aratott Egerben, kissé feledtetve korábbi két botlását.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Kriska Norbert, Székely Dávid, és Vadas Gergő kivételével már mindenki a fedélzeten volt, és az átigazolás előtt álló játékosok - Mészáros Gyula, Ladányi Tamás, Viczián Ferenc és Kanálos Péter - is Koncz Zsolt edző rendelkezésére álltak ezúttal. Meg is látszott az együttes teljesítményén, a tiszazugi játékosok az első perctől kezdve magabiztosan futballoztak az NB III Észak-Keleti csoportjában kilencedik helyen végzett Eger ellen. Bár a vendéglátók szerezték meg a vezetést az első félidőben, az akkor még néhány könnyű átadást vétő Martfű ekkor is vezethetett volna helyzetei alapján.

A folytatásban a két lehetőségét már értékesítő vendégek továbbra is jobban játszottak ellenfelüknél, és az összkép alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattak.

Szombaton délelőtt az előző bajnokság Dél-keleti csoportjának harmadik helyezettje, a Hódmezővásárhely látogat Martfűre.

Eger SE - Martfűi LSE 1-2 (1-0)

Martfűi gólszerzők: Méhesi M., Zsíros B.

Martfű: Gerhát - Draskóczi, Ladányi T., Mészáros Gy., Kasik, Asztalos, Pintér V., Vincze P., Ficsor, Kanálos, Viczián. Csere: Sándor B., Kinyig, Boros D., Balla Z., Telinger, Laczkó, Horváth K., Tóth N., Prozlik, Zsíros B., Máté M., Méhesi M. Edző: Koncz Zsolt.