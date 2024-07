„Kell egy csapat!” – szól a közismert mondás. Nos, Tiszaszentimrének van csapata. Nem is akármilyen: a kétezer fős község együttese a múlt idényben másodikként végzett a vármegyei másodosztályú bajnokságban, a most kezdődő idényt pedig az első osztályban kezdi. És mi kell még, ha csapat már van? Induló, természetesen! Jelentjük: Tiszaszentimre focicsapatának indulója is van, amelynek története ráadásul nem is akármilyen.

A tiszaszentimrei zöld-fehérek különleges induló kíséretében futhatnak ki a pályára az új idénytől

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimrei Községi Sportegyesület

A dolog onnan indult, hogy Fodor Gusztáv református lelkész – aki októbertől Tiszaszentimre polgármestere is lesz – nekilátott, hogy biztos hátteret teremtsen a klubnak. Elkezdett támogatókat szervezni a csapat mögé, s hogy jól csinálja, még sportmenedzseri végzettséget is szerzett.

Megfejtették a leendő induló dallamát

A csapat – mint az eredmények mutatják – fejlődött, de a lelkész talált még valamit, amit fejleszteni lehetett a klub körül.

– Megmaradt egy rigmus a focicsapatról, nagyjából 1995 tájékáról. Ezt a rigmust már csak a kocsmákban ismerték – mondta el hírportálunknak Fodor Gusztáv. Akit nem hagyott nyugodni a dolog, megpróbálta kideríteni, mi lehetett a rigmus eredeti dallama, amelyet végül a szolnoki Mókus sörözőben fejtettek meg neki.

Miután ez megvolt, Fodor Gusztáv tollat ragadott, és írt még három versszakot a meglévő kettőhöz. Ezzel összeállt a Tiszaszentimre KSK indulójának szövege.

Karcagi együttes zenésítette meg

Eztán Karcagra vitt az útja, ahol Papp Lajos és Marsi Illés segítségével elkészítették a dallamokat is, sőt fel is énekelték az indulót.

Így mikor a hamarosan kezdődő új idényben a szentimrei játékosok kifutnak a pályára, felcsendülhet az induló, amelyben olyan mondatok vannak, mint: „Tisza-tó mellett szívünk dobog/Szentimre érted élek halok!” (…) „Csupa könny a szemem, Szentimré’ a szívem:/ Szentimre, Szentimre, Szentimre!”

Aki pedig szeretné, alább hallgathatja meg az indulót.

A Tiszaszentimre egyébként július közepén már elkezdte a felkészülést a 2024-2025-ös idényre, múlt hétvégi felkészülési mérkőzésén pedig 14–0-ra verte a Bánhalmát. Az edzőmeccsek sorát a szentimreiek július 27-én Tiszagyendán folytatják, augusztus 3-án a Kunhegyes vendégei lesznek, míg augusztus 10-én a Nógrádsipeket fogadják.