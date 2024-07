A múlt hétvégén Szegeden rendezték a serdülő, ifjúsági és U23-as országos bajnokságot, melyen a City-Gas Tiszafüred KKSE, a Szolnoki Kajak-Kenu Klub és a Szolnoki Sportcentrum versenyzői rengeteg érmet szereztek.

Budai Kevin, Lánczi Zaránd kajakosduó magyar bajnok lett 1000 méteren

Fotó: Beküldött fotó

A City-Gas Tiszafüred KKSE eredményei

K1, 1000 m, U18: 1. Pető Hanna

K2, 1000 m, U18: 1. Pető Hanna, Szegedi Angelika (Kis Duna SE)

K2, 500 m, U18: 1. Pető Hanna, Gombás Alíz (Győr)

K1, 500 m, U18: 3. Pető Hanna

K2, 2000 m, U16: 2. Borbély Ivett, Fodor Fedora

– Sajnálom, hogy nem sikerült a tavalyi négy elsőségemet megismételni – nyilatkozta hírportálunknak Pető Hanna, a tiszafürediek kajakosa, aki egy héttel az ob előtt két számban is aranyérmet szerzett a plovdivi világbajnokságon. – Sajnos 500 méteren egyesben harmadik hely jutott, igaz, célfotó döntött az első három hely sorsáról. Büszke vagyok, hogy négy éremmel zártam az ifjúságiak között, hiszen jövőre már az U23-asok mezőnyében leszek érdekelt. Most már rám fér egy kis pihenő, a jövő héten Egyiptomba utazok a szüleimmel, majd augusztus közepén a felnőtt bajnokságon is rajthoz állok.

A Szolnoki Kajak-Kenu Klub eredményei:

K-1, 1000 m, U23: 2. Csikós Zsóka

K-2, 1000 m, U23: 2. Csikós Zsóka, Decsi Dorina

K-4, 1000 m, U23: 3. Holló Hanna (UTE), Rendessy Eszter (UTE), Csikós Zsóka, Decsi Dorina

K-4, 500 m, U23: 2. Kiskó Réka (KSI), Debreceni Lóra (KSI), Csikós Zsóka, Decsi Dorina

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola eredményei:

K-2, 1000 m, U16: 1. Budai Kevin, Lánczi Zaránd

K-1, 1000 m, U16: 2. Budai Kevin

K-2, 2000 m, U16: 2. Lánczi Zaránd, Molnár Zénó

K-2, 500 m, U16: 2. Lánczi Zaránd, Gyarmati Levente (KSI)

K-2, 5000 m, U18: 2. Bakos Bence–Szabó Márton

C-2, 500 m, U23: 2. Kis-Batka Imola Johanna, Fehér Anna (FTC)

C-1, 1000 m, U23: 3. Kis-Batka Imola Johanna

C-2, 200 m, U23: 3. Kis-Batka Imola Johanna, Fehér Anna (FTC)

K-4, 1000 m, U18: 3. Bakos Bence, Szabó Márton, Nagy Pál, Légrádi Péter (Honvéd)

K-1, 2000 m, U16: 3. Budai Kevin.

– Csapatunk száz bajnoki pontot szerzett, illetve tíz dobogós helyezésünk született az ob-n – mondta a szolnokiak vezetőedzője, Bordács Balázs. – Jól szereplő versenyzőink közül is kiemelkedett Budai Kevin és Lánczi Zaránd, akik az ORV válogató számban tudtak bajnoki címet szerezni. Eredményeiknek köszönhetően öt számban állnak majd rajthoz a szeptemberi, szegedi Olimpiai Reménységek Versenyén.