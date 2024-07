A kajak-kenu 1936 óta szerepel a nyári játékok programjában, összesen pedig 242 alkalommal avattak olimpiai bajnokot, és természetesen ugyanennyi ezüst- és bronzérmet osztottak ki a közel száz év alatt. Ezekből sokat a magyar kajak-kenu válogatott zsebelhetett be.

Vízre szállt Szolnokon a kajak-kenu válogatott

Fotó: Mészáros János

Szelték a Tiszát a kajak-kenu válogatott férfiai

Magyarország igen előkelő helyen áll az összesített éremtáblázaton, hiszen csupán Németország – az NSZK és az NDK eredményeit is beleszámolva – előz meg minket, így a huszonnyolc arany, harmincegy ezüst és a huszonhét bronzéremmel a képzeletbeli dobogó második fokát foglaljuk el.

Ezúttal tizenöt egység képviseli hazánkat a párizsi ötkarikás játékokon, és valamennyi sportoló a sokuk által csak a „nyugalom szigetének” nevezett Holt-Tiszai komplexumban készül a megméretésekre.

A kedd délelőtti nyilvános edzésen jelen volt Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium Sportért felelős államtitkára, Gyulay Zsolt, az olimpiai- és világbajnok kajakozó, aki jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, valamint a háromszoros olimpiai bajnok, Kovács Katalin, aki leginkább a hölgyeket látta el néhány biztató szóval.

Elsőként a férfi kajak négyes tette vízre hajóját a Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállításban. A tréning érdekessége volt, hogy két hajót is kipróbáltak – egy portugál, valamint egy német gyártmányt is – végül utóbbi bizonyult gyorsabbnak, így minden bizonnyal a Vaires-sur-Marne-i pályán is ezt láthatjuk majd.

A háromszáz méteres gyakorlásuk mindenesetre látványosra, és szabad szemmel nézve gyorsra is sikerült, reméljük, hogy az ötszáz méteres távokon is aratnak majd az olimpián.