Csaba Rögtön a vb első döntőjében magyar aranynak örülhettünk – adta hírül az mkksz.hu.

A vb-győztes magyar négyes, a jobb szélen Pető Hanna

Forrás: Mkksz facebook-oldala

– Kajak négyesünk Gombás Alíz, Tölgyesi Flóra, Debreczeni Lora Szkarlett, Pető Hanna összeállításban rajtolt el. A közönség egy klasszikus magyar–német csatát láthatott, ez a két egység emelkedett ki a mezőnyből. A mieink végig valamivel előrébb voltak a riválisnál, végül több mint hat tizedmásodperces előnnyel csaptak elsőként a célba. Pető Hanna számára ráadásul a folytatás is kiválóan sikerült, kevesebb mint két órával később ugyanis újabb aranynak örülhetett, hiszen Hízó Zsadánnyal mix párosban is győzni tudott 500 méteren. – Még a nagyon jó német hajót is sikerült megelőznünk, igazából rajt-cél győzelmet arattunk a négyesek fináléjában – mondta hírportálunknak Anna.

– Nagyon jó pályát mentünk, úgy érzem ez a sok munka jutalma. Ráadásul a mix-páros is szépen sikerült Zsadánnnyal jól ment a hajónk. Nagyon boldogok voltunk a lányokkal és Zsadánnyal együtt, a csapatmunka diadala volt mindkét győzelmünk. Itt van Plovdivban anyu, mama és a nővérem Adél is. Nem felejtve, hogy tiszafüredi klubedzőm, Fülöp Jani, aki nyolc éves korom óta a mesterem, a családommal együtt a lelátóról szurkolt nekünk.

Nagyon elfáradtam, de a siker mindenért kárpótól. Az U23-sok között rajtló Rugonfalvi-Kiss Janka, Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter kvartett a féltávnál a harmadik helyen haladt. A hajrában a szlovákokkal kellett harcolniuk a dobogóért, és legnagyobb örömünkre a lányoknak sikerült megszerezniük a bronzérmet a győztes német és a cseh hajóm mögött. Péntek délután pedig a Csikós-Kőhalmi 500 méter párosban megnyerte a középfutamot, és bejutott a szombati döntőbe.