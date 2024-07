– Olyannyira sikerült a beilleszkedés, hogy ma már kapitánya is az együttesnek.

– Igen, most már több mint két éve én töltöm be ezt a szerepet. Medgyessy Dóra szezon közben babát várt, így szüneteltette pályafutását, Völgyi Péternek pedig rám esett a választása.

Megtisztelő, hogy ilyen fiatalon már kapitány lehetek, ami nagy felelősséggel jár, de komfortosan érzem magam ebben a szerepkörben, nagyon élvezem és illik a személyiségemhez is.

– Emellett pedig napról napra tanulok mindig valamit, hogy hogyan kell vezetni a csapatot.

A válogatottban is számítanak rá

– Mikor húzhatta magára először a válogatott mezt?

– Már 16 évesen 3x3-as válogatott voltam, ahol két évvel idősebbekkel játszottam, és azonnal beszippantott ez a közeg. Később az U18-as és az U20-as nemzeti csapatnál is szerepeltem, majd innen jutottam el a felnőttválogatottságig.

– Most már szinte ki sem lehet hagyni önt a nemzeti együttes keretéből. Milyen érzést képviselni a hazánkat?

– Mindig nagy megtiszteltetés a válogatottban szerepelni. Jól ismerjük egymást a társakkal, hiszen a csapat gerince utánpótlástól kezdve folyamatosan együtt játszott, így összetartó brigád vagyunk, és évről évre folyamatosan lépegetünk előre. Tudjuk, hova tartunk, és úgy gondolom, jó úton járunk.

– Az utóbbi időben látványos fejlődésen ment át a magyar női kosárlabda, ön egyetért ezzel?

– Abszolút. Már az Euroliga-csapatoknál is meghatározó szerepet töltenek be a magyar játékosok, hétről hétre pedig Európa és a világ legjobb játékosaival találkoznak a pályán. Az olimpiai selejtezőn is egy hajszállal maradtunk le a kvalifikációról, egy ponttal kaptunk ki Spanyolországtól, 73–72-re. De összességében a nagy képet nézve elégedettek lehetünk azzal, amit eddig elértünk.

Fiatal csapatunk van, amely sokra lehet még képes, és úgy gondolom, hogy lesz még női magyar kosárlabda-válogatott az olimpián.

Kudarc nélkül nincs siker

– Az elmúlt féléve elég hullámzóra sikerült. Előbb a válogatottal lemaradtak az olimpiai szereplésről, majd az Euroligában a final four előtt estek ki, a Magyar Kupa döntőjében egylabdás meccsen veszítettek. A szezon végén viszont kárpótlásul bajnoki címet ünnepelhetett a Diósgyőrrel. Hogyan élte meg ezt az időszakot?