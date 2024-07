– Első alkalommal második helyen végeztem, a következő négy versenyt mindig sikerült megnyerni – árulta el hírportálunknak Laboncz Sándor, akinek dolgozó emberként, családapaként – ahogyan ő maga fogalmazott – több mint gyatrára sikerült a felkészülése az igencsak extrémnek mondható kerékpárversenyre.

Laboncz Sándor (balra) és Kovács János Karcagon meséltek a rendkívül megerőltető kerékpárversenyről. Mindketten remek köröket futottak a versenypályán: míg Sándor egyéniben indult, addig János Csokai Csabával közösen teljesítette a megméretést

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az utolsó fél órában dőlt el a kerékpárverseny

– Aki a mezőgazdaságban dolgozik, az tudja, hogy ez nem egy nyolctól négyig tartó elfoglaltság, ráadásul a céges munka mellett is dolgoztam, napi tíz-tizennégy órákba is belefutottam. Ebbe beleszorítani tényleg nehéz volt az edzést. Volt bennem egy kis félsz is a rajt előtt. Nyilván a rutin sokszor átsegíti az embert, de nem minden részén – árulta el.

Szombaton egy órakor volt a rajt, a verseny vasárnap egy óráig tartott.

– A legkomolyabb holtpontom hajnali három, fél négy környékén volt, ami nem volt egyszerű, de segítőm, Varga László végig mellettem állt. Tekerés közben le kellett nyugodnom, és visszaállni a saját tempómra, mert most brutálisan gyors volt a kezdés, és hatalmas, irdatlan nagy szél fújt. Hatóránként volt kötelező orvosi vizsgálat, ott az eredményeimre azt mondták, olyan tökéletesek, ahogyan az a tankönyvben meg van írva. Ebből tudtam, nem lesz semmiféle probléma... Az utolsó fél óra most megadta a sava-borsát az egésznek. Visszafelé számolják az időt, ha 23 óra 59 perc 50 másodpercnél mész át a célvonalon, továbbengednek.

Az utolsó három körnél már fejben számolgattam, hogy fér bele még két-három kör. Akkor már az ívekre is odafigyeltem, hogy fél másodperceket nyerjek

– részletezte Sándor, aki a végén amellé a társaság mellé ért, amely korábban megelőzte.

– Nekem akkor gyors volt a tempójuk, de a végét velük hajráztam, a célba beérve harminc másodpercem maradt, így elmehettem még egy körre. Ez az utolsó kör tényleg olyan volt, mint a tiszteletkörök a nagyoknál – árulta el Laboncz Sándor, akinek felkészülését maximálisan támogatta felesége, de munkahelyi vezetői is mögötte álltak. Biztosították számára, hogyha napközben, ha a munkafolyamat megengedi, elmenjen tekerni két-három órát, aztán folytassa a munkát.