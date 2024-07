Értelemszerűen a MÁV előrébb tart a felkészülésben, mint a csak egy hónap múlva kezdő hazaiak, ezért is számított a találkozó egyértelmű esélyesének. Mégsem nyert a kissé enerváltan játszó Szolnok, a miklósiak – ellenfelük hibáit kihasználva – döntetlent értek el a magasabb osztályban szereplő Tisza-partiakkal szemben.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Törökszentmiklósi FC – Szolnoki MÁV FC 2 – 2 (1 – 1)

Törökszentmiklós: Kiss Z. (Császár) – Bojtok (Fehér F.), Héder A., Nagy G., Héder R., Izsold – Bába, Mózer – Buru, Polák (Gusztafik), Puporka. Edző: Gergely Mátyás.

Szolnok: Csáki – Sitku (Simon D.), Kardos, Szabó R. (Csanádi), Kópis – Bogdán B. (Lengyel G.), Tisza, Dósa (Lengyel B.) – Pinto (Dudok), Annus (Barna V.), Iván M. (Bakti). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Buru Z., Fehér F. ill. Annus Á., Dudok

Simon Dominik (Kecskemét) személyében egy újabb próbázó játékos is pályára lépett ezen a találkozón a vendégek soraiban. A Szolnok nem nagyon talált fogást a jól tömörülő hazaiakon, akik rendre nagyon jól zártak vissza saját térfelükre. Sőt egy labdaszerzés után a vezetést is megszerezték, amit azonban hamar egalizált a MÁV. A második félidőben továbbra is kontrákra rendezkedett be a Miklós, és ismét csak egy szolnoki labdavesztés nyomán magához ragadta az előnyt. A lassan és körülményesen támadásokat szövögető vendégeknek csak öt perccel a vége előtt sikerült egyenlíteniük. Csapatuk a mondásban azért bízhat, miszerint a rossz főpróbát majd egy jó előadás követi.