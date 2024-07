Nem helyezésben gondolkodnak tehát Martfűn, azt szeretnék, hogy a mostani és a majdani játékosaik is jól érezzék magukat náluk, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt a minél jobb szereplés érdekében. Inkább az ő képzésükbe, fejlesztésükbe tesznek energiát, mintsem messziről érkezett labdarúgókba pumpáljanak sok pénzt. Mindössze három olyan játékosuk van jelenleg, akik távolabbról érkeztek, úgy gondolják, hogy ez még belefér. Szeretne a vezetőség ezen a úton maradni később is, a bő keretre pedig azért van szükségük, mert a hosszú szezon alatt sok mérkőzést játszanak.

Összecsiszolódott a martfűi csapat a felkészülés alatt

Fotó: Nagy Balázs

– Hogy sikerült a felkészülésük, mit mutattak az edzőmérkőzések? – kérdeztük az edzőt, Koncz Zsoltot.

– Szinte minden a tervek szerint alakult, a gyakorlómeccsek körülbelül azt hozták, amire számítani lehetett. Télen sok ilyen találkozót megnyertünk, mégis rosszul sikerült a tavasz egy szakasza. Ezúttal voltak jobb és gyengébb mérkőzéseink is, de mindig azon volt a hangsúly, hogy csiszolódjon eggyé a csapat. Az együttes magja megmaradt, de sokan is érkeztek, zömmel fiatalok, akik kevésbé tapasztaltak ugyan, de a jövőt jelenthetik Martfűn. Néhány rutinosabb játékosunk van csupán, akik segítségével a húsz év körüli labdarúgóink tovább fejlődhetnek. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy senkit nem küldtünk el, akik távoztak, azok nem vállalták már a magasabb osztályt. Olyanok is akadtak, akik például a fejlődésük és az állandó játéklehetőség miatt igazoltak eggyel lejjebb. De őket visszavárjuk, annak örülnénk a legjobban, ha úgy teljesítenének, hogy fél vagy egy év múlva újra a sorainkban tudhassuk őket.

– Immár öt NB III-as csapata is van vármegyénknek, korábbi riválisuk a Tiszaföldvár is feljutott.

– Köszöntjük őket a mezőnyben, de igazából az lenne üdvözítő, ha lenne egy kiemelkedőbb együttese is a térségnek, mondjuk a Szolnok, ahová mi és a többiek is feladhatnánk az arra érdemes labdarúgóinkat évről évre.

– Milyennek tartja a sorsolásukat?

– Alapvetően jónak, de egységesebb, kiegyenlítettebb lett a harmadosztály mezőnye, ahol nem lesznek majd előre lefutott mérkőzések. Remélem, hogy a bajnoki rajton a Szolnoki MÁV ellen sem lesz az. Az első forduló után a Vasas második csapatával, majd a Hódmezővásárhellyel találkozunk, de nem szabad azzal foglalkoznunk túl sokat, hogy ki az ellenfél. Stabil együttest szeretnénk építeni, és továbbra is bizonyítani, hogy helyünk van ebben a bajnokságban.