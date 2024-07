Nagy várakozás előzte meg a találkozót, a hazai keret megmaradt tagjait bizonyára fűtötte a visszavágás vágya a tavaly novemberben elszenvedett vereségért. A Szolnok viszont szerette volna bizonyítani, hogy nem a véletlen műve volt idegenbeli győzelmük. Nos, a rajt Koncz Zsolt csapatának sikerült jobban, meglepően sima győzelmet aratott az enerváltan játszó Szolnok ellen.

Győzelemmel kezdte a bajnoki szezont a Martfű

Fotó: Kiss János

Martfűi LSE–Szolnoki MÁV FC 4–1 (2–1)

Martfű, 500 néző, Dobai János (Németh B., Kovács L.)

Martfű: Gerhát – Draskóczi, Ladányi T., Vincze P., Kasik (Székely D. 53.) – Ficsor (Asztalos 53.), Balla (Kinyig 69.), Prozlik – Desnica (Kanálos 69.), Kriska, Pintér V. (Hevesi-Tóth 80.). Edző: Koncz Zsolt.

Szolnok: Csáki – Sitku (Barna V. 45.), Kardos, Szabó R., Kópis – Bogdán B. (Lengyel B. 45.), Tisza, Dósa (Lengyel G. 80.) – Pinto (Dudok 80.), Annus (Csanádi 89.), Iván M. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Draskóczi (11.), Ficsor (13.), Kriska (56., 77.), ill. Iván M. (35.)

Bő tíz perc után már kétgólos martfűi előnyt mutatott az eredményjelző, a kissé váratlan hazai vezetést azonban nem követte folytatás. A találatok mintha Koncz Zsolt együttesét bénították volna jobban, labdakihozatalban és birtoklásban sem voltak elég bátrak a játékosok. A jó ütemben szerzett találatokra így is csak az első félidő vége felé érkezett válasz szolnoki részről, de az ő játékukban sem volt ennek ellenére átütő erő.

A második felvonásban a vendégek mindent egy lapra tettek fel, de többnyire a pálya közepén próbálkoztak, így nem sikerült ellenfelük védelme mögé kerülniük. Hátsó alakzatok viszont többször is kinyílt, amit Kriska Norbert révén két alkalommal ki is használtak vendéglátóik. A harmadik gól előtt még 11-est is hibázott a Martfű, szerencséjükre azonban ezt a támadást is sikerült eredményesen befejezniük. Összességében teljesen megérdemelten nyert a jobban akaró hazai gárda, és győzelmének különbsége sem volt túlzó. A terhelés megfelel adagolása miatt a csapat kedden (Kiskunfélegyháza), és szerdán (Kunszentmárton) is gyakorló mérkőzést játszik a vasárnapi kupatalálkozója előtt.