A szegedi együttes korábban a Tiszaföldvárt is felülmúlta, ezúttal pedig a Martfűi LSE csapatának orra alá tört borsot, szintén két góllal legyőzve őket.

A zöld mezes Martfűi LSE kikapott edzőmeccsen bajnoki riválisától

Fotó: Nagy Balázs



Szegedi VSE–Martfűi LSE 3–1 (2–0)

Martfű: Sándor B. – Vadas, Ladányi T., Vincze P., Draskóczi, Asztalos, Prozlik, Kinyig, Desnica, Zsíros, Viczián. Csere: Laczkó, Mészáros Gy., Balla Z., Kasik, Boros D., Ficsor, Horváth K., Kanálos, Pintér V., Kriska. Edző: Koncz Zsolt.

Martfűi gólszerző: Kriska Norbert

A szezont megelőzően utolsó előtti edzőmérkőzésén rossz felfogásban kezdett a Martfű. A Csongrád-Csanád vármegye bajnokaként az NB III-ban tagságot kapott újonc viszont jól indított és a két gólja mellett még több helyzetet is kidolgozott az első félidőben. Koncz Zsolt együttesének is akadt azért lehetősége ebben a játékrészben, amely alapján akár döntetlen állással is vonulhattak volna pihenőre a mérkőző felek, de nem tudott élni velük.

Az edző még keresi csapatát, amelyet most inkább fordulás után talált meg. Ekkor már több elképzelés volt a játékban, mégis a hazai gárda tudta növelni előnyét. A vendégek egy szép góllal faragtak hátrányukon ugyan, de trénerük meglátása alapján csoportbeli riválisuk jó játéka rávilágított arra, hogy fiainak a következő bajnokságban is nagyon meg kell majd küzdenie a jó szereplésért.

A Martfű utolsó felkészülési mérkőzését szombaton Szarvason vívja 10.30-as kezdéssel.