Az MLSZ ugyan már a hét elején közzétette az NB III-as csoportok beosztását, azonban első névsorban még szerepelt a visszalépő Körösladány és a megszűnő Szombathelyi Haladás csapata is. A szövetség kedden kizárta az említett két klubot a bajnokságból és a Magyar Kupából is, és felkérte a tavalyi kieső Salgótarjánt és a Szombathelyi Haladás VSE együtteseit, így előbbi az NB III. Északkeleti, utóbbi pedig az Északnyugati csoportjában marad. Az MLSZ az első három forduló tervezett párosításait is közzétette, amiből kiderült, hogy egyből egy vármegyei derbivel indul a szezon, a Délkeleti csoportban ugyanis a Martfűi LSE a Szolnoki MÁV-ot fogadja az első körben. Az újonc Tiszaföldvár SE nem kapott könnyű ellenfelet a rajton, ugyanis az NB II-ből kiesett Tiszakécskéhez utazik július 28-án. Az Északkeleti csoportban a Karcagi SE a DVSC második csapatát látja vendégül, míg a Tiszafüredi VSE a Tiszaújvárosnál vendégeskedik az első fordulóban.

Már az első fordulóban összecsap egymással a Martfűi LSE és a Szolnoki MÁV

Fotó: Nagy Balázs.

Az előző szezonhoz képest nagy változás nem történt az Északkeleti csoportban, újoncként csatlakozott a mezőnyhöz a Füzesabony, a Mátészalka és a Nyíregyháza második csapata, míg a Gyöngyös és a REAC kiesett az előző idényben, az Újpest II. pedig átkerült az Északnyugati csoportba. Ezáltal pedig egyetlen fővárosi együttes sincs ebben a csoportban.

Az NB III. Északkeleti csoport csapatai

Cigánd SE, Debreceni EAC, Debreceni VSC II., Diósgyőri VTK II., Eger SE, FC Hatvan, FC Tiszaújváros, Füzesabonyi SC-Erőss út, Karcagi SE, Kisvárda Master Good II., Mátészalkai MTK, Nyíregyháza Spartacus FC II., Putnok FC, SBTC, Sényő FC, Tiszafüredi VSE.

A Karcagi SE mérkőzései az első három fordulóban:

1. forduló: Karcagi SE–DVSC II. 2. forduló: Kisvárda II.–Karcagi SE. 3. forduló: Karcagi SE–Eger SE.

A Tiszafüredi VSE mérkőzései az első három fordulóban:

1. forduló: FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE. 2. forduló: Tiszafüredi VSE–Füzesabonyi SC-Erőss út. 3. forduló: Cigánd SE–Tiszafüredi VSE.

A Délkeleti csoportban már nagyobb volt a mozgás, miután a három kieső (Cegléd, Szeged II., Füzesgyarmat) mellett a Körösladány visszalépett, a Békéscsaba pedig feljutott. Helyüket az NB II-ből kiesett Tiszakécske és négy feljutó: a Csepel, a Gyula, a Szegedi VSE és a Tiszaföldvár veszi át.