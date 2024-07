NB III. Északkeleti csoport

FC Tiszaújváros–Facultas-Tiszafüredi VSE

Ahogy megtudták a felek, hogy már az első fordulóban összesorsolták őket, azonnal lefújták a múlt szombatra lekötött edzőmérkőzésüket. Így aztán lehet bőven titkos fegyverük egymás ellen, melyeket a bajnoki nyitányon el is süthetnek. Mindkét csapatnál sok változás volt a nyári szünetben, ezért egymást, de még saját magukat is meglephetik vasárnapi teljesítményükkel. A Füred végül Hajdú-Bihar vármegye bajnokával, a Monostorpályi gárdájával meccselt múlt hétvégén főpróba gyanánt, fölényes győzelme után kellő önbizalommal várhatja a Tiszaújváros elleni összecsapást. A remények szerint jól is erősített ezúttal Dorcsák Zoltán együttese, ennek bizonyítására az elkövetkezendő fordulók adhatnak majd lehetőséget.

Mindhárom találkozót vasárnap 17.30-kor rendezik majd.