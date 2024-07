Mindössze tizenöt játékos állt Horváth Csaba edző rendelkezésére, különböző okokból kifolyólag Kardos Norbert, Lengyel Béla, Dósa Zsombor és Lengyel Gábor sem léptek pályára ezúttal.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Eger SE - Szolnoki MÁV FC 0-3 (0-3)

Gólszerzők: Annus 3.

Szolnoki MÁV: Csáki - Sitku, Kópis, Szabó R., Pinto (Szabó Zs.) - Bogdán B. (Dudok), Tisza, Csanádi (Kató) - Barna V. (Bakti), Annus, Iván M. Edző: Horváth Csaba.

A nagy melegben lejátszott találkozó első félidejét a Tisza parti gárda irányította. Különösen Annus Árpád volt elemében, három gólt is szerzett. Még nagyobb különbséggel is vezethettek volna a vendégek ebben a játékrészben, de több alkalommal is hibáztak helyzetekben. A második félidőben feljött a zömmel fiatal labdarúgók alkotta Eger, és átvette a játék irányítását - mezőnyfölényét azonban nem tudta gólra váltani.

Horváth Csabától megtudta hírportálunk, hogy egy támadót szeretne még igazolni a klub, a korábban próbajátékon lévő Hatvani Dániel leigazolására viszont kevés az esély.