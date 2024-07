Ezúttal a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban gyűltek össze az ország legjobb atlétái, hogy versengjenek a bajnoki címért, valamint kiemelten fontos esemény volt azon sportolók számára is, akik közel állnak ahhoz, hogy olimpiai indulást érő helyen zárják a kvalifikációs időszakot.

Forrás: MTI

A százméteres síkfutás versenyszámában indult a Szolnoki MÁV SE két sprintere, Pázmándi Dominik és Medgyessy Máté, valamint jelenleg a Nyíregyháza színeiben versenyző szolnoki Boros Bence is. Az előfutamokban Pázmándi idei szezonja legjobb eredményét elérve, 10.76 másodperces idejével harmadik, Boros 10.78-al saját futamában a második lett, Medgyessy pedig 11.03-al próbált az A döntőbe kerülni. Ez végül neki nem sikerült, viszont Boros Bence bronzérmet szerzett (10.59 mp), Pázmándi Dominik pedig egyéni legjobbját beállítva lett a hatodik (10.67 mp).

A két MÁV-os fiú a 4x100 versenyszámában is érdekelt volt, Sipos Jánossal és Szabó Dániellel kiegészülve ezüstérmet szereztek 41.60-as idejükkel.

Ecseri Angéla ezúttal is a négyszáz méteres távot választotta, 58.54 másodperces időfutamos eredménye a tizenhetedik helyre volt elég.

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola hármasugrója, Erdős Veronika hat próbálkozásából három lett érvényes, 11.61 méteres eredménye a hetedik legjobb volt a női mezőnyben.

Farkas Emese hatodik lett diszkoszvetésben (41.75 méter), Nagy Viktória pedig a gerelyhajítás számát zárta ebben a pozícióban (42.72 méter). Tóth-Rácz Luca a súlylökő hölgyek között az ötödik helyet szerezte meg, 13.42 méteres eredménye az idei legjobbja volt a Szolnoki MÁV SE sportolójának.

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzője, Kocsis Anna Luca a száz méteres táv második előfutamában indult és futott be másodikként, 11.89 másodperces ideje A döntőt ért. A húszéves sprinter javítani is tudott selejtezős idején, 11.86-al a negyedik helyen ért célba a fináléban. A másnapi kétszáz méteres táv már nem sikerült ilyen jól Lucának, 25.01-es idejével nem került be a legjobbak közé.

Medgyessy Máté vasárnap a kétszáz méteres távon is érdekelt volt, egyéni legjobbjával kvalifikált a döntőbe (21.68 másodperc), ahol azonban sérülés miatt nem állt rajthoz.