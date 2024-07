– Milyen változások várhatók a keretben?

– Két biztos távozónk van, Polónyi Zsombor és Hevesi-Tóth Tamás Martfűre igazolt, de elképzelhető, hogy lesznek még olyanok, akik elhagyják a csapatot. Szabó Tamás Martfűről, Falusi Norbert pedig Törökszentmiklósról tért vissza hozzánk, Kómár Szabolcs a Rákóczifalvától érkezett. Mellettük pedig szeretnénk a fiataljainknak is minél több lehetőséget biztosítani és minél előbb bedobni őket a mélyvízbe, mint ahogy azt tettük a 15 éves Csiger Bencével is, aki a vármegyei kupa döntőjében a kezdőcsapatban kapott helyet. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években a szajoli utánpótlás mindig kiemelkedő volt, több játékost is adtunk már az NB II-be, NB III-ba és ezt az utat szeretnénk folytatni. Emiatt pedig most is több 15 éves játékos a felnőttegyüttessel készül, és megkapják majd a lehetőséget a vármegye I-es bajnokságban is, mert azon dolgozunk, hogy minél hamarabb a lehető legmagasabb szintre eljussanak.

– Milyen célokkal várják a következő szezont?

– Kimondott célunk nincsen, egy jó csapatot, egy jó társaságot szeretnénk építeni. A legfontosabb, hogy ne essünk ki, de egyébként egy hasonló eredménnyel már elégedettek lehetünk, mint amit az előző szezonban elértünk, de jó lenne, ha a dobogó közelébe oda tudnánk férkőzni.

– Mi az, amin javítani kell az előző idényhez képest?

– Az átmenetekben mindenképpen fejlődnünk kell, támadásból védekezésbe sokszor rosszul váltottunk, amelyből több gólt is kaptunk, emellett pedig könnyű helyzeteket engedtünk az ellenfeleknek. Ebben mindenképpen javulnunk kell, de taktikailag is változtatunk majd egy-két dolgon.