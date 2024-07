Hivatalosan a június 26-i megnyitóval indul a XXXIII. nyári olimpiai játékok Párizsban. Azonban addig sem kell viszont várni az első eseményekre, hiszen 24-én a hetes rögbi és a labdarúgás, 25-én pedig a női kézilabda és az íjászat küzdelmei is megkezdődnek. Magyarország összesen 180 kvótát szerzett huszonegy sportágban, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét pedig négy sportoló képviseli majd a francia fővárosban. A zagyvarékasi asztaliteniszező Ecseki Nándor vegyes párosban Madarász Dórával áll majd asztal mögé. A szolnoki cselgáncsozó, Özbas Szofi a 63 kg-osok közt és csapatversenyben is tatamira lép. A csapatsportágakban a kenderesi Bordás Réka a kézilabda-válogatottban kapott helyet, míg a Szolnoki Dózsa kapusát, Bányai Márkot is meghívták a nemzeti csapatba a vízilabdázóknál.

Bordás Rékáék (58) számára július 25-én a házigazda francia csapat ellen kezdődik az olimpia

Fotó: Török Attila/ Nemzeti Sport

Ugyan nem játékosként, de a női vízilabda-válogatott edzőjeként pedig a szolnoki Cseh Sándor is ott lesz majd az ötkarikás játékokon.

Az olimpia megnyitóján a női kézilabda-válogatott kapusa, Böde-Bíró Blanka és a cselgáncsozó Tóth Krisztián viszi majd a magyar zászlót.

ASZTALITENISZ (3)

vegyes páros (Ecseki Nándor, Madarász Dóra), Póta Georgina (női egyes)

ATLÉTIKA (20)

szinttel rendelkezők:

Férfiak: Molnár Attila (400 méter), Halász Bence (kalapácsvetés), Rába Dániel (kalapácsvetés), Varga Donát (kalapácsvetés), Helebrandt Máté (20 km gyaloglás)

Nők: Takács Boglárka (100 és 200 méter), Kozák Luca (100 m gát), Kerekes Gréta (100 m gát), Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás), Klekner Hanga (rúdugrás), Gyurátz Réka (kalapácsvetés), Récsei Rita (20 km gyaloglás), Madarász Viktória (20 km gyaloglás), Krizsán Xénia (hétpróba), Nemes Rita (hétpróba), Wagner-Gyürkés Viktória (5000 m)

Kvótások: Gyalogló vegyes váltó (Oláh Barbara, Venyercsán Bence, Spiller Tiziana - tartalék, Tóth Norbert - tartalék)

BIRKÓZÁS (5)

kötöttfogású 77 kg (Lévai Zoltán), kötöttfogású 87 kg (Losonczi Dávid), szabadfogású 65 kg (Muszukajev Iszmail), szabadfogású 125 kg (Ligeti Dániel), női 76 kg (Nagy Bernadett)

CSELGÁNCS (7)

Férfiak: Pongrácz Bence (66 kg), Ungvári Attila (81 kg), Tóth Krisztián (90 kg), Vég Zsombor (100 kg)