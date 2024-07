Bányai Márk az ősszel immár hatodik idényét kezdi a Szolnoki Dózsa soraiban. Előtte azonban a magyar válogatott kapujában számítanak a védéseire a párizsi olimpián. Egyértelmű, hogy nemzeti csapatunk első számú kapusa, Vogel Soma, a második helyre a szolnoki kapuson kívül még hárman – Lévai Márton, Gyapjas Viktor, Szakonyi Dániel – pályáztak közel egyforma eséllyel, mégis rá esett Varga Zsolt szövetségi kapitány választása.

Bányai Márknak (piros sapkában), a Szolnoki Dózsa kapusának egy álma vált valóra azzal, hogy bekerült az olimpiai keretbe

Fotó: Nagy Balázs

– Mit érzett a csapathirdetést követően?

– Végig futott a hátamon a hideg, határtalan boldogságot éreztem. Kissrác korom óta azért dolgoztam, hogy válogatott kapus legyek, és ez most valóra vált. Tulajdonképpen a bővebb keret minden egyes tagja rászolgált volna az olimpiai részvételre, de csak tizenhárom játékos, közte két kapus utazhat a francia fővárosba, ahol majd én viselem a 13-as számú sapkát. Ami óriási megtiszteltetés számomra.

– Gondolom, a családja, a barátai sem hagyta szó nélkül, hogy ön is utazhat az olimpiára.

– A személyes gratulációk és a biztató szavak mellett, megszámlálhatatlan üzenetet kaptam a különböző közösségi oldalakon, ami nagyon jól esett, és hálás köszönetem mindenkinek.

– Ahhoz képest, hogy a januári Eb-n a görögök elleni meccsen még csak másodszor állt a válogatott kapujában, azóta a dohai vb-n is szerepet kapott, sőt bő három hét múlva már az olimpián is számítanak önre. Minek köszönheti, hogy ilyen gyorsan berobbant a nemzeti csapatba?

– Mindig is a válogatottság volt az álmom, sokat beszélgettünk az edzőimmel arról, mit és mennyit kell dolgoznom azért, hogy eljussak a nemzeti együttes kapujáig. Az elmúlt hónapokban még több plusz melót is vállaltam, igyekeztem minden szinten a maximumot teljesíteni. Nemcsak a bajnokikon, a tréningeken is odatettem magam. Szerencsére könnyen ment a beilleszkedés, mondhatom, hogy jó viszonyban vagyok a társaimmal, és ami mindig fontos számomra, hogy kitűnő a hangulat a válogatottnál. A jól sikerült Európa-bajnokság után titkon azért számítottam rá, hogy lehetőséget kapok a vb-n is. A tavaszi világversenyeket követően bíztam benne, hogy tagja leszek a bővebb keretnek, és az maga a csoda, hogy én is képviselhetem a magyar színeket az olimpián.