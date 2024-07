Mint azt Soltész Zoltántól a Szolnoki Dózsa edzőjétől megtudtuk, rendhagyó szabályokkal rendezték meg a hagyományos mérkőzéssorozatot. Többek közt 5+1 játékosból állt egy csapat, amelyek 2x12 perces meccseket vívtak egymással, a húsz méter hosszú, tizenöt méter széles pályán. Európa csaknem minden országából, sőt még az Amerikai Egyesült Államoktól is érkeztek együttesek a seregszemlére.

A Szolnoki Dózsa legénysége és edzőik a lignanói tornát követően

Fotó: Szolnoki Dózsa

– Olasz, francia, svájci, román és magyar csapatokkal is összemértük erőnket – nyilatkozott a szakember híportálunknak. – Összesen tíz mérkőzést játszottunk a tornán, ráadásul bekerültünk az arany-ágra is, ahol már a legerősebb csapatok vetélkedtek. Az első csoportkört megnyertük, a másodikon pedig a Pécs mögött zártunk, de így is a legjobb tizenhat közé jutottunk, majd kikaptunk a francia Monacótól. Végül a 9-12. helyen zártuk a világ egyik legrangosabb utánpótlás tornáját, amelyen Budapesti Honvéd fiataljai diadalmaskodtak, miután a fináléban legyőzték az olasz Catania legénységét. Még annyit, hogy a meccshegyek mellett tartalmas és élménydús kikapcsolódásra is jutott időnk az olasz tengerparti városban

A Szolnoki Dózsa a következő összeállításban szerepelt a tornán: Varga Ádám, Tureczki Ádám, Jándi Zsombor, Ecseki Áron, Szűcs Nimród, Lukács Levente, Balogh Marcell, Török Benett, Török Levente, Ónodi Balázs, Samu Ernő, Mosonyi Levente, Nyemecz Milán, Szendrei Márk, Klárik Márió. Edzők: Soltész Zoltán, Szendrei Tamás.

A Szolnoki Dózsa eredményei:

Első csoportkör: Szolnoki Dózsa–Monaco II. (francia) 14–2, Szolnoki Dózsa–Steaua Bukarest (román) 10–9, Szolnoki Dózsa–Muri Antichi (olasz) 10–8, Szolnoki Dózsa–C93 (francia) 18–3, Szolnoki Dózsa–PN Lucca (olasz) 17–5.

Legjobb 32, második csoportkör: Szolnoki Dózsa–Pécs 7–11, Szolnoki Dózsa–Doria Nuotta Loana (olasz) 13–2, Szolnoki Dózsa–RSR U13 Boys (svájci) 16–1.

Egyenes kieséses szakasz, legjobb tizenhat, arany-ág: Szolnoki Dózsa–Monaco I. (francia) 10–6. Helyosztók: Szolnoki Dózsa–Onda Blu Dalmine (olasz) 10–5.