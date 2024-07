Hétvégén rendezték a kétnapos Vojvodina Open versenyt a szerbiai Palicson. A Tisza Evezős Egylet versenyzői is megmérették magukat a viadalon, amely különösen jól szolgált a felkészülésükben a július 18-i magyar bajnokságra. A szolnokiak összesen tizennyolc érmet szereztek, ebből hat aranyat, hét ezüstöt és öt bronzot.

Fotó: Facebook.com / Tisza Evezős Egylet

– A Vojvodina Open egy nyílt vajdasági verseny, ahol több országból is érkeznek evezősök, így például csehek, bolgárok és macedónok is részt vettek – nyilatkozta lapunknak a Tisza Evezős Egylet edzője, Molnár Dezső. – Nagyon hasonló a Tisza-kupához, ez is kétnapos, és rengeteg csapat indul. Nekünk azért is kedvező, mert itt szoktunk edzőtáborozni, jelenleg is épp készülünk a magyar bajnokságra, illetve a közelgő Európa-bajnokságra is, így remek állomása volt ez a verseny a felkészülésünknek. Az eredményeinkkel kimondottan elégedett vagyok, a stratégiai versenyszámokban remekeltek a mieink, így az U23-as fiúknál, a könnyűsúlyú férfiaknál, az egypár evezősöknél és a kétpár evezősöknél is győzni tudtunk. Több olyan magyar csapat is volt, amely szintén készül az Eb-re, Pádár Lucáék ráadásul kormányos nélküli kettesben egy esélyesebb párost győztek le. Egyedül talán a tanuló fiaink teljesítménye maradt el a várttól, de összességében elégedett vagyok evezőseink teljesítményével.

A Tisza Evezős Egylet evezőseinek eredményei az első napon:

Aranyérmesek: FU23 1X Kalmár Áron. NS 1X Zölei Kincső. NF 2- Pádár Luca, Bencsics Hella (Győr).

Ezüstérmesek: FU23 1X Pálmai Ágoston. NF KS 1X Hanga Zsófia, NI 2- Juhász Bianka, Takó Lilla. FS 2- Pálmai Kornél, Varga Milán. FU23 2- Nagy Attila, Balog Zsombor.

Bronzérmesek: NF 2- Kiss Csende Ajna, Mátyás Hanna. FI 1X Drávucz Dániel.

Negyedik helyezett: FT T4 4x Antal Bence, Keskeny Zsolt, Bozsó Előd, Kiss Gergely.

Ötödik helyezett: FS 2- Orbán Benedek, Rékási Márton.

Hatodik helyezett: FI 1X Nagy-Müller Zalán.

A Tisza Evezős Egylet evezőseinek eredményei a második napon:

Aranyérmesek: FF 2X Kalmár Áron, Pálmai Ágoston. FF KS 2X Nagy Attila, Balog Zsombor. NF 2X Pádár Luca, Bencsics Hella (Győr).