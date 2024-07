A Kunszentmártonban bonyolított mérkőzés pikantériáját az adta, hogy a TISE gárdáját az előző bajnokságban még két osztály választotta el mostani ellenfelétől. Azóta a Tiszaföldvár feljutott az NB III-ba, a Tiszakécske viszont kiesett a második ligából, ráadásul már az első fordulóban farkasszemet nézhettek egymással.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A találkozón nem történt igazából meglepetés, az esélyesebbnek vélt vendégeknek ugyan hatvan percig egyenrangú ellenfele volt a tiszazugi együttes, végül azonban el vitte a három pontot a Kécske Kunszentmártonból.

Tiszaföldvár SE–Tiszakécskei LC 0–3 (0–1)

Kunszentmárton, 300 néző, vezette: Szigetvári Márk (László I., Zahorecz)

Gólszerzők: Horváth E. (41.), Sipos Z. (66.), Takács T. (86.)

Tiszaföldvár: Krnács – Háda (Bidzilya 61.), Szabó Cs., Borgulya, Antman – Ruzsa, Fehér Zs. – Kálmán Sz. (Sági 75.) – Bánki-Horváth G. (Bánki-Horváth P. 46.), Bojtos (Fődi 75.), Babolek (Oláh 47.). Edző: Erős Károly.

Hatvan percig szervezetten, fegyelmezetten játszott az újonc Tiszaföldvár a jóval esélyesebb Tiszakécske ellen. Bár a vendégek többet birtokolták a labdát, de egy kivételével nem igazán találtak fogást a kontrákra építő TISE csapatán. Erős Károly játékosai három ígéretes ellentámadást is vezettek, de a befejezésekkel nem volt szerencséjük.

A második félidő elején még tartotta magát a házigazda, végül kijött a két csapat közötti különbség. Kiderült, hogy többen még nem bírnak kilencven percet játszani, de az is, hogy egy bajnokesélyes csapatnak is meg tudják nehezíteni a dolgát. Kupa és nem bajnoki mérkőzés következik a hétvégén, így a további fizikális fejlesztésre is koncentrálhat az edzői stáb a folytatásban.

Erős Károly: Hatvan percig szervezetten és jól kontrázva futballoztunk. Abban bízom, hogy 2-3 hét múlva összeérik csapatunk úgy játékban, mint erőnlétben, és ha mindenki a rendelkezésünkre áll, szép sikerek elé is nézünk majd.